Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg ist Opfer von sogenanntem Romance-Scamming oder Love-Scamming geworden. Das berichtet am Dienstag (20. September 2022) das Polizeipräsidium Oberfranken.

Die Frau erhielt Anfang des Jahres eine Freundschaftsanfrage über Facebook. Ein angeblich berühmter spanisch-deutscher Popsänger war auf ihr Profil aufmerksam geworden. Die beiden schrieben viel miteinander über den Messengerdienst. "Schnell überzog die Berühmtheit die Dame mit schwulstigen Liebesbekundungen", so die Polizei.

48-Jährige wird Opfer von Love-Scamming: Rund 10.000 Euro an Betrüger überwiesen

Nach einiger Zeit bat er die 48-Jährige um einen Gefallen: Er sei in eine finanzielle Schieflage gekommen und bräuchte nun Geld - er würde ihr es schnell zurückzahlen. Die Frau wollte helfen und schickte mehrere Summen über digitale Geschenkkarten, sogenannte Steamkarten.

Über Monate hinweg tätigte sie so Überweisungen an ihn in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Geschichten des vermeintlichen Sängers wurden nach Angaben der Polizei "immer abenteuerlicher". Als die 48-Jährige begriff, dass sie einem Liebesbetrüger auf den Leim gegangen war, vertraute sie sich der Polizei an.

Derartige Betrügereien finden immer häufiger über das Internet statt. Wer darauf hereinfällt, sieht sein Geld oft nie wieder. Darüber informierte und warnte bereits die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Daher ist es wichtig zu wissen, wie du dich vor Betrug im Netz, wie Romantice-Scamming oder Love Scamming, schützen kannst.