Brand im Buttenheimer Ortsteil Frankendorf

Feuerwehr am Samstagnachmittag im Einsatz

Scheune steht komplett in Flammen

Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag (5. Dezember 2020): Aktuell sind die Einsatzkräfte im Buttenheimer Ortsteil Frankendorf im Einsatz, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Ortsdurchfahrt in Frankendorf gesperrt: Feuerwehrleute im Einsatz

Nach ersten Informationen steht eine Scheune in dem Ort in Vollbrand. Menschen seien keine in Gefahr.

Am Nachmittag ist die Feuerwehr noch dabei, gegen die Flammen anzukämpfen. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

