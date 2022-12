Feuerwehreinsatz in Bamberg: Frau nach Rauchentwicklung in Wohnung ins Freie gebracht

In Bamberg hat sich am Mittwoch (21. Dezember 2022) ein Feuerwehreinsatz ereignet. Ursache war die Rauchentwicklung in einem Wohngebäude. Wie die Feuerwehr Bamberg berichtet, wurden die Einsatzkräfte zur Mittagszeit in die Brennerstraße alarmiert. Eine dortige Anwohnerin hatte demnach zuvor gemeldet, dass der Elektroofen in ihrer Wohnung zu qualmen begonnen habe.

"Ein Trupp unter schwerem Atemschutz brachte zunächst die Bewohnerin ins Freie und übergab diese an den Rettungsdienst zur weiteren Betreuung", hält die Bamberger Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht fest. Anschließend gingen die Experten der Rauchentwicklung auf den Grund. Ergebnis: Bei der Essenszubereitung im Ofen war es laut Angaben der Feuerwehr zu einem Schmorbrand in der elektrischen Zuleitung gekommen.

Feuerwehr Bamberg zieht Bilanz: 100. Einsatz für Löschgruppe 1 im Jahr 2022

Das Gerät wurde ausgebaut und anschließend ebenfalls ins Freie gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. "Möglich wäre ein Kabelbruch oder eine Überlastung der Zuleitung durch zu geringen Querschnitt", teilt die Feuerwehr mit. Die Wohnung wurde mithilfe von Überdruck belüftet und entraucht. Abschließend wurde der Ofenanschluss spannungsfrei geschalten.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Nach einer dreiviertel Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ab. Für die Dauer des Einsatzes war die Brennerstraße vorübergehend gesperrt. Für die Löschgruppe 1 war der Schmorbrand in der Brennerstraße der 100. Einsatz im Jahr 2022, berichtet die Feuerwehr Bamberg.

