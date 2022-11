Bamberg: Feuerwehreinsatz in der Pödeldorfer Straße

in der Aufzug streikt - zwei Menschen eingeschlossen

- Rettungsdienst ebenfalls vor Ort

Am Sonntagnachmittag (20. November 2022) rückten die Einsatzkräfte in die Pödeldorfer Straße aus, berichtet die Feuerwehr Bamberg. Dort seien zwei Menschen in einem Fahrstuhl eingeschlossen gewesen.

Bamberg: Eingeschlossen im Aufzug - Zwei Menschen von Feuerwehr gerettet

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Bamberg in die Pödeldorfer Straße alarmiert. Dort seien zwei Menschen in einem Aufzug gefahren. Als dieser plötzlich streikte, seien sie aus dem Fahrstuhl nicht mehr herausgekommen.

Die Kabine habe im Kellergeschoss des Gebäudes gestanden, als die Einsatzkräfte ankamen. Die Feuerwehr habe die Fahrschacht- und Kabinentür öffnen und die Eingeschlossenen befreien können. Vorsichtshalber seien die Geretteten vom anwesenden Rettungsdienst gesichtet und betreut worden.

Die Aufzugsanlage sei an den angeforderten Aufzugsnotdienst übergeben worden, so die Feuerwehr Bamberg.

