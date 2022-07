Die Feuerwehr Zapfendorf hat in einem Facebook-Post darauf hingewiesen, dass vermeintlich umgefallene Leitkegel an Wald- und Wiesenwegen nicht aufgehoben werden sollen.

"Dieser Leitkegel ist nicht umgefallen, sondern dient als Wegweiser für nachrückende Einsatzkräfte", schreibt die Feuerwehr bei Facebook zu einem Beispielbild.

"Gerade in der jetzigen Zeit": Aufgehobene Leitkegel können Feuerwehr bei Einsatz behindern

Die Feuerwehr Zapfendorf verweist in ihrem Beitrag explizit auf Leitkegel an Abzweigungen. "Sollte man an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf Feldwegen einen umgefallenen Leitkegel sehen, bitte so liegen lassen und nicht wieder aufstellen", so die Feuerwehr.

"Dieser Leitkegel ist nicht umgefallen, sondern dient als Wegweiser für nachrückende Einsatzkräfte. So kann die Einsatzstelle im Wald oder im Feld schneller gefunden und gelöscht werden".

Vor allem im Sommer zähle jede Sekunde bei nachrückenden Einsatzkräften. Jegliche Behinderungen kosten der Feuerwehr zufolge womöglich wertvolle Zeit. "Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Felder und Wälder extrem trocken sind, ist ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich".

