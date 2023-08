Eklat in Bamberg: Stadtbau-Chef lässt teure Feng-Shui-Steine in Büros einbauen - "Gesundheitsschutz"

Der Bamberger Stadtbau-Geschäftsführer Veit Bergmann sorgt aktuell mit einer teuren, esoterisch anmutenden Aktion für Wirbel in der Stadt. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Bamberg habe Bergmann dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), nun mitgeteilt, Gesamtkosten von 10.764,04 Euro für den Einbau von umstrittenen Feng-Shui-Steinen in den Bürogebäuden der Stadtbau GmbH privat zu übernehmen.

Er schlage den Aufsichtsräten in der nichtöffentlichen Sondersitzung am kommenden Mittwoch (23. August 2023) vor, die Mitarbeitenden über den Verbleib der Steine entscheiden zu lassen, die Bergmann zuvor dort einbauen ließ. Der Stadtbau-Chef hatte zudem "weitere Maßnahmen zur Reduktion der elektromagnetischen Strahlen an den Arbeitsplätzen" durchführen lassen.

Bamberg: Stadtbau-Chef ließ "elektromagnetische Strahlen" reduzieren - jetzt will er Feng-Shui-Steine selbst bezahlen

Wie die Stadt Bamberg schreibt, seien "bei der Stadtbau GmbH elektromagnetische Strahlen gemessen, Quellen identifiziert und beseitigt" worden. "Die Strahlenbelastung konnte dadurch deutlich reduziert werden", heißt es aus dem Rathaus. Wie der Verband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) allerdings in einer Informationsbroschüre betont, sei "in Bürobereichen nicht mit einer Gefährdung von Beschäftigten durch elektromagnetische Felder zu rechnen". Indes hat eine bekannte Modekette ihre Filiale in Bamberg geschlossen - der Gründer verkündet einen "besonderen Weg".

Auch nach einer Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz existierten "keine gesundheitlichen Wirkungen durch die Verwendung hochfrequenter elektromagnetischer Felder von Funk-Netzverbindungen durch handelsübliche Geräte". Der Stadtbau-Chef hingegen sei "nach wie vor davon überzeugt", dass die Maßnahmen "richtig waren, um den präventiven Gesundheitsschutz weiter zu erhöhen". Er gehe "diesen Schritt, um das Unternehmen zu schützen und die Diskussion um die Stadtbau und die Stadt Bamberg schnellstmöglich zu beenden. Das Zentrum meines Denkens und Handelns war und ist der Erfolg der Stadtbau und die Gesundheit meiner Mitarbeitenden", wird Bergmann zitiert.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) verweist auf die "hervorragende Arbeit", die "die Mitarbeitenden der Stadtbau rund um Veit Bergmann" in den vergangenen Jahren geleistet hätten. Der Geschäftsführer habe die Stadtbau GmbH" durch innovative Herangehensweisen fit für die aktuellen Herausforderungen gemacht" und genieße "auch weiterhin mein vollstes Vertrauen". Aus vielen Gesprächen wisse er, "dass die Belegschaft hinter ihrem erfolgreichen Geschäftsführer steht", wird der Bamberger Rathauschef zitiert. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.