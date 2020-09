Kein Corona-Abstand? Anzeige gegen Bamberger Oberbürgermeister

Vier Männer lächeln in die Kamera und prosten sich mit Schampus zu. Ein Foto , das in den vergangenen Jahrzehnten kaum jemanden interessiert hätte und das in ähnlicher Form millionenfach im Netz kursiert. Anders im Corona-Jahr 2020. Denn die Männer tragen keine Maske und stehen Schulter an Schulter. Und: Einer davon ist der Oberbürgermeister der Stadt SPD ) - der kurz zuvor den Alkoholausschank abends an Wochenenden in der Sandstraße untersagte.