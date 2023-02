Samstagnachmittag mussten die Bewohner in der Hirtenstraße eine schlimme Feststellung machen. An ihrem Gartenhäuschen war Rauch zu sehen und kurz darauf stand der Schuppen auch schon in Flammen.

Wie die Polizei meldete, waren die verständigten Feuerwehren aus Hallstadt und Dörfleins mit 35 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Im weiteren Verlauf wurde laut der Feuerwehr das Brandgut aus der Hütte geschafft, Glutnester freigelegt und abgelöscht.

E-Bike-Akkus fangen Feuer - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Begehung des Brandortes festgestellt, dass sich neben den üblichen Gartengeräten und -werkzeugen auch zwei E-Bikes darin befanden. Ein Akku hatte einen technischen Defekt und verursachte den Brand.

Der Sachschaden wurde mit 7000 Euro angegeben, Personen wurden nicht verletzt.

