Am Anfang eines Sparhaushaltes stand der Beschluss für ein neues Großprojekt: Einstimmig genehmigte der Finanzsenat am Mittwoch die Sanierung des so genannten Quam, des Quartiers am Rathaus Maxplatz. In einer finanzpolitischen Ausnahmesituation, die vielen Gruppen enorme Opfer abverlangt, ist dieser Beschluss bemerkenswert. Immerhin wird die Generalsanierung des Rathauses Maxplatzes, der ehemaligen Hauptwache und vier weiterer Gebäude 30 Millionen Euro verschlingen. Doch statt Streit gab es Einmütigkeit, ganz einfach, weil die Stadt zum neuen Großprojekt nur einen Bruchteil selbst beisteuern muss, 1,5 Millionen Euro . Der große Rest kommt vom Bund (15 Millionen), dem Freistaat (3 Millionen), der Oberfrankenstiftung (2,7 Millionen), aber auch von zwei städtischen Stiftungen (2 Millionen Euro ).