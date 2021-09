"Der kleine Grieche" Bamberg: Authentisch griechische Küche vereint mit Bamberger Tradition

Authentisch griechische Küche vereint mit Bamberger Tradition In den Top 10 im Google-Ranking: "Der kleine Grieche" ist eines der Bamberger Restaurants mit den meisten Suchanfragen bei Google

ist eines der Bamberger Restaurants mit den meisten Suchanfragen bei Google Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse- / Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zu "Der kleine Grieche" Bamberg wissen musst

Lust auf knuspriges Gyros, zartes Souvflaki oder saftige Kalamari? Laut Google-Rezensionen bekommst du genau das im Restaurant "Der kleine Grieche" Bamberg. Das griechische Lokal hat es neben beispielsweise dem Eckerts Bamberg, dem Cocoon Bamberg oder dem Bootshaus Bamberg, in die Top 10 der am meisten gesuchten Restaurants in Bamberg bei Google geschafft.

"Der kleine Grieche" Bamberg: Griechische Spezialitäten vereint mit Bamberger Tradition

Der Name des Restaurants "Der kleine Grieche" Bamberg kommt nicht von ungefähr, "Der kleine Grieche" ist wirklich ein kleines Lokal, aber dafür besonders gemütlich und mit einer umso größeren Auswahl an Speisen und Getränken. Bei den Google-Bewertungen kann das Bamberger Restaurant mit stolzen 4,8 Sternen glänzen. Die Gäste sind begeistert von der authentischen Atmosphäre und den leckeren griechischen Speisen.

"Ein toller Grieche in Bamberg, selten SO gut gegessen", schreibt ein Gast in den Google-Rezensionen. "Klein, schick, modern und authentisch", so beschreiben Gäste das Bamberger Lokal.

Wer sich selbst von der Qualität des kleinen Griechen in Bamberg überzeugen möchte, erfährt hier, wo man das Bamberger Restaurant findet und wie man "Der kleine Grieche" Bamberg am besten erreichen kann.

"Der kleine Grieche" Bamberg Öffnungszeiten: An 6 Tagen in der Woche abends für Gäste geöffnet

"Der kleine Grieche" Bamberg ist laut Website an sechs Tagen die Woche abends für Gäste da. Sonntags kann man auch zum Mittagessen ins Lokal einkehren. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Restaurants in Bamberg:

Montag Ruhetag

Dienstag von 17 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch von 17 Uhr bis 22 Uhr

Donnerstag von 17 Uhr bis 22 Uhr

Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr

Samstag von 17 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 21.30 Uhr

Alle Gerichte gibt es bei "Der kleine Grieche" Bamberg auch zum Mitnehmen. Achtung: Kartenzahlung ist in dem Bamberger Restaurant nicht möglich. Also solltest du unbedingt genügend Bargeld mitbringen. Du willst dem griechischen Lokal einen Besuch abstatten? Hier verraten wir dir, wo du das Restaurant findest.

Klein, aber fein: Hier findest du "Der kleine Grieche" Bamberg

"Ein bisschen abgelegen, aber der Weg lohnt sich", schreibt ein Google-Nutzer in seiner Rezension zum Lokal. Willst du die authentisch traditionellen Speisen kosten? Das ist die genaue Adresse des kleinen Griechen Bamberg:

Ein wichtiger Tipp aus den Google-Rezensionen: Vor dem Besuch unbedingt reservieren! Die Anzahl der Sitzplätze beim kleinen Griechen in Bamberg sind überschaubar. So erreichst du "Der kleine Grieche" Bamberg:

Der kleine Grieche Bamberg

Friedrichstraße 21

96047 Bamberg

Telefon: 0951/51 93 43 50

Website: www.derkleinegrieche.eu

Speisekarte "Der kleine Grieche" Bamberg: Griechische Küche mit dem "gewissen Extra"

Authentisch griechische Gerichte mit "dem gewissen Extra": Das schreibt "Der kleine Grieche" Bamberg auf seiner Website. Die Gäste des Bamberger Restaurants sehen das ähnlich und lassen eine positive Google-Rezension nach der anderen da.

Auf der vielfältigen Speisekarte des Lokals finden sich neben klassischen griechischen Hauptspeise auch vegetarische Gerichte. Eine große Auswahl an Desserts stillt auch den Hunger nach etwas Süßem. Willst du selbst einen Blick in die Speisekarte werfen? Hier findest du alle Gerichte, die "Der kleine Grieche" Bamberg anbietet.

Das könnte dich auch interessieren: Neben "Der kleine Grieche" Bamberg, haben es 9 weitere Restaurants in Bamberg in die Top 10 des Google-Rankings geschafft.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.