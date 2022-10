In einem Social-Media-Beitrag wird aktuell von Kindern im Kreis Bamberg berichtet. Diese seien demnach aus einem Auto heraus angesprochen worden. Sollten die Heranwachsenden in den Wagen gelockt werden?

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land berichtet, verbreitete sich am Dienstagvormittag (25. Oktober 2022) auf mehreren Onlinekanälen die Nachricht, dass ein "unbekannter Fahrzeugführer" in Demmelsdorf und Lauf bei Zapfendorf zwei Kinder angesprochen habe. Die Polizei nahm daraufhin zu beiden Vorkommnissen Ermittlungen auf. In beiden Fällen sei im Lauf des Dienstagvormittags gelungen, Kontakt zu den jeweiligen Eltern aufzunehmen. "Die Streifen sind vor Ort", teilte Polizeioberkommissar Alexander Krapp inFranken.de am Dienstagmittag mit. "Wir klären das ab." Mittlerweile gibt es teils neue Erkenntnisse.

Kreis Bamberg: Bub (12) und Jugendliche (15) von Autofahrern angesprochen - Polizei schildert Vorfälle

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben bereits vor gut zwei Wochen unweit von Demmelsdorf, einem Stadtteil von Scheßlitz. Ein zwölf Jahre alter Junge hielt sich am 10. Oktober am Bolzplatz außerhalb des Orts auf. "Ein Autofahrer, welcher kurz zuvor in der Nähe mit einer Sense Gras gemäht hatte, habe angehalten und den Jungen gefragt, ob er ihn mitnehmen solle", teilt die Polizei mit. Als der Bub verneinte, sei der Fahrer weitergefahren. Zu sonstigen Aufforderungshandlungen kam es demnach nicht. "Die Polizei konnte den betreffenden Fahrer ermitteln", erklären die Beamten am Dienstagnachmittag. Nach bisherigem Ermittlungsstand liege keine strafbare Handlung vor.

Der zweite Vorfall spielte sich der Polizei zufolge am Montagabend (24. Oktober 2022) in Lauf ab, einem Gemeindeteil des Markts Zapfendorf. Eine 15-Jährige teilte ihrer Mutter ebenfalls mit, dass sie auch von einem Autofahrer angesprochen worden sei. "Er habe gefragt, ob sie mitfahren wolle und es hatte den Anschein, als habe ihre Mutter die Abholung veranlasst habe", heißt es im Pressebericht der Polizei. Als das Mädchen verneinte, sei auch der Fahrer weitergefahren. Die Jugendliche konnte keine genauere Personenbeschreibung angeben. "Das Fahrzeug sei ein schwarzer Seat gewesen", teilen die Beamten mit. Dieser Fahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Mann werde aufgefordert, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, um den Vorfall abschließend klären zu können.

Vonseiten der Polizei gibt es diesbezüglich wichtige Hinweise: Die Polizei weist einerseits darauf hin, keinen fremden Kindern die Mitfahrt anzubieten - auch wenn das gut gemeint ist. "Kinder sollten, wie hier richtigerweise geschehen, ein derartiges Angebot ablehnen und das deutlich aussprechen", halten die Beamten in ihrem Pressebericht fest.

Mit Blick auf die Verbreitung entsprechender Hinweise im Internet appelliert Polizeioberkommissar Alexander Krapp zudem: "Es ist ja okay, darauf hinzuweisen, wenn mir was auffällt", sagt er gegenüber inFranken.de. Dies lasse sich im Social-Media-Zeitalter ohnehin kaum verhindern. "Nur sollte man auf jeden Fall zusätzlich die Polizei verständigen", betont der Pressesprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land.

