Coronatest am Drive-in-Schalter in Bamberg

Kurz aussteigen, Kontaktdaten angeben, Stäbchen in den Rachen und fertig. Nun heißt es, circa drei bis fünf Tage auf ein Ergebnis warten. In die Auto-Warteschlange auf dem Feldweg vor der Corona-Abstrichstelle einreihen darf sich nur, wer sich gesund fühlt. Seit Montag kann sich dort jeder kostenlos auf das Virus testen lassen. Aktuell werden in der neu eingerichteten Anlaufstelle in Bamberg ausschließlich freiwillige Tests durchgeführt. Allerdings werden sich die Testungen der Anlaufstelle "in Zukunft wohl ausweiten", sagt Lothar Schnabel, Geschäftsführer des Bereichs Medizin bei der Sozialstiftung Bamberg