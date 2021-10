Antigen-Schnelltests und PCR-Tests ab Montag (11. Oktober 2021) kostenpflichtig

Das Bundesgesundheitsministerium hat entschieden: "Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht länger erforderlich." Die Folge: Ab Montag (11. Oktober 2021) müssen die meisten Menschen für einen Corona-Test zum Geldbeutel greifen. InFranken.de hat sich erkundigt, welche Testmöglichkeiten es derzeit in Bamberg und Umgebung gibt - und was die jeweiligen Tests dort kosten (Stand: 08.10.2021).

Corona-Tests ab Montag kostenpflichtig: Diese Testangebote gibt es in und um Bamberg

Die Stadt Bamberg informiert auf einer Übersichtskarte über alle Testmöglichkeiten bei Testzentren, Apotheken und Ärzten in der Region. Die Kassenärztliche Vereinigung erstattet den Teststellen derzeit 11,50 Euro für einen Schnelltest und 43,56 Euro für einen PCR-Test. Da alle Stellen nicht zentral, sondern von verschiedensten Einrichtungen organisiert werden, variieren die angebotenen Tests und Preise.

Testzentren mit kostenpflichtigen Corona-Tests

Testzentrum am Alten Rathaus , Obere Brücke 4: Lolli- und Spucktests für 11,50 Euro, Kunden, die mehrmals pro Woche einen Test benötigen, bekommen einen Rabatt. Paare, die sich beispielsweise für einen Restaurantbesuch testen müssen, zahlen zusammen 15 Euro. Ohne Anmeldung Dienstag + Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 13.00 Uhr / weitere Termine nach Vereinbarung

, Obere Brücke 4: Lolli- und Spucktests für 11,50 Euro, Kunden, die mehrmals pro Woche einen Test benötigen, bekommen einen Rabatt. Paare, die sich beispielsweise für einen Restaurantbesuch testen müssen, zahlen zusammen 15 Euro. Ohne Anmeldung Dienstag + Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 13.00 Uhr / weitere Termine nach Vereinbarung Malteser Testzentrum , Moosstraße 69: Schnelltests für 15 Euro, bald auch PCR-Tests, Anmeldung unter www.schnelltest-bamberg.de Montag + Donnerstag: 08.00 - 11.00 Uhr, Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr, Samstag + Sonntag: 09.00 - 13.00 Uhr / an Feiertagen geöffnet

, Moosstraße 69: Schnelltests für 15 Euro, bald auch PCR-Tests, Anmeldung unter www.schnelltest-bamberg.de Montag + Donnerstag: 08.00 - 11.00 Uhr, Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr, Samstag + Sonntag: 09.00 - 13.00 Uhr / an Feiertagen geöffnet Bayerisches Rotes Kreuz , Paradiesweg 1: Schnelltests, noch keine Preise festgelegt, Termine nur mit Anmeldung: Dienstag + Donnerstag: 19.00 - 21:00 Uhr, Freitag: 18.00 - 21.00 Uhr, Sonntag: 09.00 - 11.00 Uhr, 18.00 - 20.00 Uhr

, Paradiesweg 1: Schnelltests, noch keine Preise festgelegt, Termine nur mit Anmeldung: Dienstag + Donnerstag: 19.00 - 21:00 Uhr, Freitag: 18.00 - 21.00 Uhr, Sonntag: 09.00 - 11.00 Uhr, 18.00 - 20.00 Uhr Corona Service Center am ZOB, Promenadestraße 6a: Schnelltests, Montag - Samstag: 09.00 - 15.00 Uhr, Informationen und Anmeldung unter www.corona-schnelltest-bamberg.de

Testzentren mit kostenlosen Corona-Tests (nur nach behördlicher Anordnung)

Die Abstrichstelle in Scheßlitz sowie das Testzentrum am Sendelbach bieten PCR-Tests nur auf Anordnung des Gesundheitsamtes an. Die Tests sind kostenlos und können beispielsweise als enge Kontaktperson, bei einem Warnhinweis der Corona-Warn-App oder PCR-Bestätigungstestungen nach einem positiven Antigenschnelltest in Anspruch genommen werden.

Abstrichstelle Scheßlitz , Oberend 32, 96110 Scheßlitz: Montag, Mittwoch + Freitag 08.30 - 11.00 Uhr, PoC-Antigen-Schnelltest + PCR-Test (Kostenfrei) Ergebnis: Antigen-Schnelltest binnen 15 Minuten, PCR-Test binnen weniger Tage online. Eine telefonische Erreichbarkeit ist nicht möglich, Internet: www.gkg-bamberg.de

, Oberend 32, 96110 Scheßlitz: Montag, Mittwoch + Freitag 08.30 - 11.00 Uhr, PoC-Antigen-Schnelltest + PCR-Test (Kostenfrei) Ergebnis: Antigen-Schnelltest binnen 15 Minuten, PCR-Test binnen weniger Tage online. Eine telefonische Erreichbarkeit ist nicht möglich, Internet: www.gkg-bamberg.de Testzentrum am Sendelbach, Am Sendelbach 15: Anmeldung unter: www.schnelltest-bamberg.de / Montag - Sonntag: 15.00 - 19.00 Uhr, letzte Testung um 18.45 Uhr (Auswertungsdauer: 15 min)

Für Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren, Schwangere sowie geimpfte Studierende aus dem Ausland, bei denen der Impfstoff nicht anerkannt ist, bleibt der Schnelltest bis zum 31. Dezember 2021 kostenfrei, versichert das Landratsamt Bamberg.

Apotheken in Bamberg mit Testangeboten

Die Preisspanne für Corona-Schnelltests in Bamberger Apotheken variiert zwischen 11 und 14,95 Euro. Vereinzelt bieten die Apotheken auch PCR-Tests an - in der Vitale Apotheke im Hallstadter ERTL-Zentrum gibt es etwa einen PCR-Test für 85 Euro.

In Bamberg und Umgebung bieten unter anderem folgende Apotheken Corona-Tests an (Auswahl):

St. Hedwig Apotheke, Franz-Ludwig-Straße 7: Schnelltests für 11 Euro, Anmeldung telefonisch unter 0951 23213

Franz-Ludwig-Straße 7: Schnelltests für 11 Euro, Anmeldung telefonisch unter 0951 23213 Heldsche Apotheken : Schnelltests für 12 Euro, ohne Anmeldung | Montag - Samstag: 09.30 - 17:30 Uhr, an Feiertagen geschlossen

: Schnelltests für 12 Euro, ohne Anmeldung | Montag - Samstag: 09.30 - 17:30 Uhr, an Feiertagen geschlossen Vitale Apotheke im ERTL , Emil-Kemmer-Straße 19, 96103 Hallstadt: Schnelltests für 14 Euro, PCR-Test für 85 Euro (PCR-Test ist 48 Stunden lang gültig ab Abstrichtermin, Ergebnis am nächsten Tag)

, Emil-Kemmer-Straße 19, 96103 Hallstadt: Schnelltests für 14 Euro, PCR-Test für 85 Euro (PCR-Test ist 48 Stunden lang gültig ab Abstrichtermin, Ergebnis am nächsten Tag) Vita Apotheke , Promenadestraße 2: Schnelltests für 14,95 Euro, Anmeldung online oder telefonisch unter 0951 22797

, Promenadestraße 2: Schnelltests für 14,95 Euro, Anmeldung online oder telefonisch unter 0951 22797 Herzog-Max-Apotheke , Friedrichstraße 6: Ohne Anmeldung: Montag - Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Samstag: Anmeldung online

, Friedrichstraße 6: Ohne Anmeldung: Montag - Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr, Samstag: Anmeldung online Brücken Apotheke , Heinrichsdamm 6: Anmeldung online

, Heinrichsdamm 6: Anmeldung online Marien-Apotheke , Marienstraße 1: Anmeldung unter 0951 981510

, Marienstraße 1: Anmeldung unter 0951 981510 Wunderburg-Apotheke , Hans-Schütz-Straße 3: Anmeldung online

, Hans-Schütz-Straße 3: Anmeldung online Rosen-Apotheke , Troppauplatz 1a: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08.15 - 17.30 Uhr + Mittwoch: 08.15 - 12.30 Uhr und Samstag: 08.15 - 12.00 Uhr, Anmeldung telefonisch unter 0951 9370450

, Troppauplatz 1a: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08.15 - 17.30 Uhr + Mittwoch: 08.15 - 12.30 Uhr und Samstag: 08.15 - 12.00 Uhr, Anmeldung telefonisch unter St. Georg Apotheke , Pödeldorfer Straße 146: Anmeldung , Pödeldorfer Straße 146: Anmeldung online

Luisen Apotheke, an der Breitenau 2: Anmeldung telefonisch unter 0951 3012345

Arztpraxen in Bamberg mit Testangeboten

Anders als Apotheken müssen sich Ärzte die Materialien für die Tests selbst besorgen. Nach Recherchen von inFranken.de befanden sich viele Praxen aktuell noch in Gesprächen hinsichtlich der Kosten (Stand: 08.10.2021).

In Bamberg und Umgebung bieten unter anderem folgende Arztpraxen Corona-Tests an (Auswahl):

Kai Hillmann , Hainstraße 1: Nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0951 25188

Markus Braunreuther , Willy-Lessing-Straße 1: Telefon: 0951 9184420, nur nach Voranmeldung, täglich: 09.00 - 12.00 Uhr

Hainpraxis , Hainstraße 1: Telefon: 0951 202224, nur nach Voranmeldung, Montag-Freitag: 08.00 - 12.30 Uhr, Montag 17.00 - 19.00 Uhr, Mi 14.00 - 16.00 Uhr

Cornelia Lorenz , Siechenstraße 47: Telefon: 0951 61059, nur nach Voranmeldung

Lutz Bellingrath , Pödeldorfer Straße 146, Telefon: 0951 131400, nur nach Voranmeldung

Bertram Sadri , Emil-Kemmer-Straße 19: Telefon: 0951 70039180, nur nach Voranmeldung

Robert Bauer , Weipelsdorfer Straße 27: Nur nach Voranmeldung, Montag - Freitag: 12.00 - 13.00 Uhr, Telefon: 0951 69244, , Weipelsdorfer Straße 27: Nur nach Voranmeldung, Montag - Freitag: 12.00 - 13.00 Uhr, Telefon: 0951 69244, bauerbischberg@email.de

Ragi Chita/ Lahorka Renner , Am Sportplatz 26b, 96103 Hallstadt: Telefon: 0951 71117, Hinweis: nur nach Voranmeldung, Montag, Dienstag, Donnerstag: 14.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch: 10.30 - 11.00 Uhr, Freitag 10.00 - 11.00 Uhr

Christoph Saring , Schweinfurter Straße 5, 96173 Oberhaid : Nur nach telefonischer Voranmeldung unter 09503 7622, täglich: 08.30 - 12.00 Uhr, 15.00 - 18.00 Uhr

Birgid Muckelbauer , Bamberger Straße 78, 96149 Breitengüßbach: Nur nach telefonischer Voranmeldung unter 09544 2150, Montag-Freitag: 08.00 - 09.00 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag: 14.00 - 15.00 Uhr

Thomas und Gerlinde Bruhn , Eichenweg 1, 96149 Breitengüßbach: Nur nach telefonischer Voranmeldung unter 09544 7272, Montag-Freitag: 11.00 - 13.00 Uhr + Do 18.00 - 19.00 Uhr

Gesundhausärzte, Bahnhofstraße 21, 96116 Memmelsdorf: Nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0951 9643410, täglich 11:30 - 13:00 Uhr

Wichtiger Hinweis: Die Auflistung der Testmöglichkeiten in und um Bamberg erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr.