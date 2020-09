Dass die Corona-Krise Gastronomen besonders hart trifft, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nach teils monatelanger Schließung durften seit 19. September 2020 zumindest Bars und Kneipen wieder öffnen - wenn auch unter Auflagen.

Auch wieder öffnen wird der Live-Club in Bamberg - und das bereits am Donnerstag (24.09.2020), wenn auch nicht in der Form, wie man ihn von früher kennt, verrät der Geschäftsführer des Clubs Felix Bötsch im Gespräch mit inFranken.de.

Live-Club in Bamberg geht neue Wege in der Corona-Krise

Nach einer vorübergehenden Umgestaltung, die eineinhalb Wochen dauerte, kann der Live-Club jetzt als Schankwirtschaft öffnen. Stühle und Tische stehen jetzt dort, wo sich vor einigen Monaten noch das Partyvolk getummelt hat - und das ist auch wichtig, um das Hygienekonzept einzuhalten. Aber keine Sorge, im Live-Club darf auch in Corona-Zeiten weiterhin Bier getrunken werden. Neu ist auch, wie Bötsch betont, dass die Bedienung jetzt zum Tisch kommt und es auch eine kleine Speisenauswahl geben wird.

Musik wird natürlich weiterhin gespielt, wenn auch eher als Hintergrundmusik, da große Konzerte und Partys momentan noch nicht möglich sind. Samstags soll es aber sogar wieder Live-Musik im Live-Club geben.

Die Öffnungszeiten des Live-Clubs im Wirtshaus-Style sind von Donnerstag bis Samstag ab 19 Uhr, können aber je nach Zuspruch weiter angepasst werden.

Wer lieber in einer anderen Bar in Bamberg etwas trinken geht kann das hier machen.