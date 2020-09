Zu Bamberg gehört das Bier wie die Butter aufs Brot. Neben rund 60 Brauereien in und um Bamberg, gibt es auch viele Bars und Kneipen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten.

Hier unsere Übersicht über 10 Bars und Kneipen, die man in Bamberg besucht haben sollte. Aufgrund des Coronavirus können die angegebenen Öffnungszeiten jedoch abweichen.

1. Rotenschild

Das Rotenschild liegt im Herzen Bambergs direkt in der Sandstraße. Das Weinlokal besticht neben der Lage mit seinem alten Charme und dem urigen Ambiente. Wer auf der Suche nach einem Feierabendbier oder einer gemütlichen Runde Schafkopf ist, ist hier genau richtig.

Die Kneipe ist auch bei den rund 13.000 Studierenden in Bamberg beliebt. Wer im Sommer in der Sandstraße sein Bier trinken will, oder in toller, familiärer Gesellschaft den Abend ausklingen lassen will, wird begeistert sein.

Adresse: Obere Sandstraße 18

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 20 - 2 Uhr

Samstag und Sonntag: 20 - 4 Uhr

Website: -

2. Dude - Retro Lounge & Bar

Der "Dude" ist eine kleine Bar mitten in Bamberg, die Wohnzimmerflair versprüht. Angelehnt an den Film "The Big Lebowsky" sind hier viele Elemente des Kultfilms eingebaut. Gemütliche Retro Couches, Vintage-Tapeten und Bowlingpins runden das Konzept der Studentenbar ab.

Sogar die Cocktails sind nach Akteuren oder Ereignissen aus dem Film benannt. So hat der Drink "Bunnys toe" zum Beispiel eine giftgrüne Farbe, wie der Zehennagel, den die Hauptcharaktere mitsamt Bunnys Zeh im Film erhalten. Und auch der Lieblingsdrink des Dude ,White Russian ist in verscheidensten Varianten vertreten. Die Bar ist ein echter Geheimtipp, da sie etwas versteckt an der Langen Straße liegt. Die kleine Suche ist es aber auf jeden Fall wert.

Adresse: Generalsgasse 15

Öffnungszeiten:

Montag - Samstag: ab 20 Uhr

Website: https://www.bars-bamberg.de/dude/

3. Kawenzmann

Etwas Hawaii-Feeling bekommt man im Kawenzmann. Super zentral in Bamberg kann man hier exotische Drinks auf der Außenterasse im Hinterhof oder in der liebevoll eingerichteten Tiki-Bar trinken. Der Kawenzmann steht für eine exotische und zwanglose Trinkkultur und gibt einem das Gefühl von Urlaub.

Der Name "Kawenzmann" bedeutet im übrigen Monsterwelle und spielt auf die Tiki-Kultur der alten Seefahrer Polynesiens an. Doch nicht nur Hawaiihemden-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Die Bar hat zwar ein großes Repertoire an Rum- und Gin-Cocktails mit optionalen Tastings, aber auch die hochwertigen Biere lassen einen die Liebe zum Detail und zur Qualität spüren.

Adresse: Lange Str. 13

Öffnungszeiten:

Donnerstag: 19-00 Uhr

Freitag und Samstag: 19-1 Uhr

Website: https://www.bars-bamberg.de/kawenzmann/

4. Freiraum

In der Kapuzinerstraße findet man in Bamberg das Freiraum - eine gemütliche, alternativ angehauchte Bar, die zum Verweilen einlädt. Die Getränkeauswahl umfasst neben heimischen und auswärtigen Bieren auch französische und italienische Weine und saisonale, individuelle Cocktails.

Das Freiraum hat außerdem einen schönen Innenhof, in dem man bis spät abends sitzen kann. Für den besonderen Spaßfaktor sorgt hier eine alte Nintendo-Konsole auf der man das ein oder andere Mario-Kart-Rennen fahren kann.

Adresse: Kapuzinerstraße 17

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 20 - 2 Uhr

Freitag und Samstag: 20 - 4 Uhr

Website: https://freiraum-bamberg.com/

5. Das schwarze Schaf

Klein aber fein. So lässt sich das schwarze Schaf am besten beschreiben. Die inhabergeführte Bar mit Studentencharme ist hell, bunt und quietschig wie die ausgefallenen Cocktails selbst. Aber keine Sorge: Auch hier gibt´s Bier.

Im Sommer 2020 hat das schwarze Schaf einen zweiten Standpunkt direkt neben dem Spezial-Keller eröffnet. Hier hat man unter freiem Himmel einen schönen Ausblick auf die Stadt und kann gemütlich leckere Cocktails in der Sonne schlürfen.

Adresse: Schranne 7, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Mittwoch - Samstag: 18 - 24 Uhr

Cocktailgarten: bis 30.09. 2020

Donnerstag - Samstag : ab 18 Uhr

Website: https://www.dasschwarzeschafbamberg.de/

6. Der Plattenladen

Wer großstädtischen Flair sucht, wird auch in der Bamberger Altstadt fündig. Der Plattenladen bietet genau die richtige Mischung zwischen Bar und Club. Hier kann man Cocktails und eine schöne Bierauswahl zu monatlich wechselnden DJ- und Liveacts genießen.

Adresse: Untere Sandstraße 9, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 20 - 02 Uhr

Freitag - Samstag: 20 - 3.30 Uhr

Website: http://www.krefft-gastro.de/der-plattenladen

7. Die Ostbar

Nicht direkt in der Innenstadt, dennoch auf jeden Fall einen Besuch wert, ist die Ostbar. Sie liegt - wie der Name verrät - im Osten Bambergs, unweit des Bahnhofs. Wer ein Glas Wein, Bier oder hochwertige Cocktails in einem modernen, jungen Ambiente trinken möchte, sollte sich auf jeden Fall die paar Minuten Zeit nehmen, um in den Bamberger Osten zu gehen. Durch das Coronavirus verwandelt sich die Ostbar vorübergehend zur (K)Ostbar. Neben Snacks und Events wie einem Weißwurstfrühstück bietet die Schwesterbar des Plattenladens auch jeden Freitag frisches Bier aus dem Fass.

Adresse: Zollnerstraße 36, 96052 Bamberg

Öffnungszeiten:

Mittwoch - Sonntag: 18 - 1 Uhr

Website: http://www.krefft-gastro.de/ostbar

8. Ahörnla

Das Ahörnla im Sand vereint Tradition und Moderne. Seit über 600 Jahren wird im Ahörnla, das 1366 erstmals unter dem Namen "Putnerhaus zum Eychhorn" in der Geschichte auftaucht, Bier getrunken. Seit 2013 ist die Bar nach einer umfassenden Renovierung wieder für Gäste geöffnet und besticht mit seinem alten Charme, der durch moderne Elemente ergänzt wird. Auch der alte Gewölbekeller wird für besondere Gin-Tastings genutzt.

Ein echter Publikums-Magnet ist auch das dazugehörige Fenster aus dem bis spät in die Nacht fränkische Leckereien wie "Krustenbratenbrödla" oder "Bratwörschdbrödla" verkauft werden. Doch auch im Ahörnla selbst kann man seit dem 17. August 2020 neue Gerichte entdecken.

Adresse: Obere Sandstraße 24, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Montag - Samstag: ab 18 Uhr

Verkaufsfenster: Montag - Samstag: ab 20.30 Uhr

Website: https://ahoernla.de/

Welches Bier schmeckt Ihnen in Bamberg am besten? Stimmen Sie ab!

9. Fruchtbar

Nightlife verbunden mit klassischen Cocktails und ausgefallenen Shot-Kreationen: Das verspricht die Fruchtbar. Außerdem legen in der modernen Studentenbar regelmäßig bekannte DJs aus dem Bamberger Raum auf.

Ein echtes Highlight der Fruchtbar sind die abwechselnden Aktionstage. Die Preise der Cocktails werden mal durch Münzwurf entschieden, mal bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis.

Adresse: Obere Sandstraße 22, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 20 - 02 Uhr

Freitag - Samstag: 20 -04 Uhr

Website: https://fruchtbar-bamberg.de/

10. Lewinsky´s

Mittlerweile darf eine Sportsbar in keiner Stadt fehlen. Wer beim Sport dann doch lieber nur zuschauen möchte, hat mit dem Lewinsky´s den richtigen Laden gefunden. Direkt in der Altstadt kann man zu Bier und Burger entspannt Fußball, Basketball und Co. schauen. Gerade im Sommer ist die Außenterrasse auch sehr beliebt.

Adresse: Untere Sandstraße 16, 96049 Bamberg

Öffnungszeiten:

Dienstag - Freitag: 20 - 1 Uhr

Samstag: 14 - 3 Uhr

Sonntag: 15 - 20 Uhr

Website: http://lewinsky-s.de/

Hinweis aus der Redaktion: Bei der Zusammenstellung der Bars und Kneipen handelt es sich um eine subjektive Auswahl und stellt keine Rangliste dar. Eure Top 10 Liste sieht anders aus? Oder ihr habt noch weitere Vorschläge und Geheimtipps für uns? Dann schreibt mir eine E-Mail: s.hartshauser@infranken.de, wir freuen uns über Anregung!