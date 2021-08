Cocoon Bamberg : Eines der beliebtesten Restaurants in Bamberg

Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse- / Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Cocoon Bamberg wissen musst

Das beliebteste asiatische Restaurant in Bamberg ist das Restaurant Cocoon - das sagt zumindest das aktuelle Internet-Ranking. Von allen Restaurants in Bamberg landet das Cocoon Bamberg bei der Auswertung nämlich auf Platz zwei. Das heißt: Nach dem Salino Bamberg hat das asiatische Restaurant in den Top 10 die zweitmeisten Suchanfragen bei Google.

Cocoon Bamberg: Klassisch asiatische Küche - modernes Ambiente

Das Cocoon Bamberg bietet leckere, asiatische Küche mitten in der Stadt. Bei schönem Wetter können Gäste ihre Speisen draußen auf der großen Sonnenterrasse genießen, bei schlechtem Wetter gibt es innen, in modernem Ambiente, laut Google-Rezensionen "das beste Sushi in Bamberg". Aber nicht nur Sushi-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten, die Auswahl an asiatischen Speisen ist groß.

Stolze 4,5 Sterne hat das Bamberger Restaurant bei Google. Die Bewertungen sind fast durchweg positiv. "Das Essen ist ein Traum", "wie immer super lecker", "Essen optisch und geschmacklich super": Solche Rezensionen liest man beim Cocoon Bamberg häufig.

Ob das stimmt? Wir verraten dir, wo du das Lokal findest und wann es geöffnet hat, um dich selbst zu überzeugen.

Cocoon Bamberg Öffnungszeiten: Bestes Sushi von Montag bis Sonntag

Das Cocoon Bamberg ist laut Website an sieben Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten des asiatischen Restaurants in Bamberg:

Montag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Dienstag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Samstag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Sonntag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Eine Reservierung ist im Cocoon Bamberg auf jeden Fall empfehlenswert. Das Bamberger Restaurant ist immer gut besucht. Wir verraten dir, wie du das Lokal am besten erreichst.

Sushi in Bamberg und viele asiatische Leckereien mehr: Hier findest du das Restaurant Cocoon

Das Cocoon Bamberg liegt im Herzen der Stadt und verfügt über einen schönen Innenbereich und eine große Terrasse. Hier findest du das beliebte asiatische Restaurant:

Auch in den Facebook-Bewertungen loben die Gäste das Essen und den Service im Restaurant Cocoon in Bamberg: "Sehr leckeres und ausgefallenes Sushi und gutes Preis-Leistungsverhältnis" heißt es hier beispielsweise. Wenn du dich von der Qualität des Essens überzeugen möchtest, findest du das Cocoon Bamberg hier:

Cocoon Bamberg - Fine asian cuisine

Luitpold Str. 55

96052 Bamberg

Telefon: 0951 30279368

Website: www.cocoon-restaurant.de

Speisekarte Cocoon Bamberg: Liebhaber der asiatischen Küche finden hier alles, was das Herz begehrt

Die Speisekarte des Cocoon Bamberg ist besonders vielfältig. Darüber freuen sich auch die Gäste, die Google-Rezensionen hinterlassen haben. Vom klassischen Suhsi-Röllchen bis zur ausgefallenen Spezialität gibt es hier viel zu entdecken. Aber nicht nur leckeres Suhsi hat das Bamberger Restaurant im Angebot.

Von feinen Grillspezialitäten bis hin zu frischem Fisch gibt es im Cocoon eine große Auswahl. Auch für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren bietet die Speisekarte viel. Wer dem Cocoon Bamberg mittags einen Besuch abstattet, der kann auch aus einer vielfältigen Mittagskarte wählen. Abends gibt es neben leckeren Speisen auch eine Cocktail-Karte zu entdecken. "Die Auswahl hat uns fast umgehauen", schreibt ein Gast bei Google - wirf doch einfach selbst einen Blick in die Speisekarte und schau nach, ob das passende für dich dabei ist.

