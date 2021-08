Burgerheart Bamberg : Eines der beliebtesten Burger- und BBQ-Lokale in der Stadt

Das Burgerheart Bamberg in der Nähe zum Grünen Markt und der Regnitz bietet laut einigen Google Bewertungen "die besten Burger der Stadt". Und die kann man in dem Bamberger Restaurant im Innenraum - im angesagten Industrial Style - oder auf der Terrasse im Innenhof genießen. Deutschlandweit gibt es neben dem Bamberger Restaurant noch 16 weitere Burgerheart-Filialen. Aktuell gehört das Burger-Lokal zu den Top 10, der meistgesuchten Restaurants in Bamberg bei Google.

Burgerheart Bamberg: Fleischliebhaber, Veganer oder Vegetarier - das Restaurant bietet große Auswahl

Nicht nur Fleischliebhaber kommen bei den Burgern aus 100% deutschem Rind auf ihre Kosten, für Veganer und Vegetarier bietet das Restaurant in Bamberg auch zahlreiche fleischlose Alternativen an. Außerdem gibt es im Burgerheart Bamberg auch alle Speisen als Take Away für Zuhause.

"Super Burger, geile Cocktails, alles ein bisschen cooler", findet ein Google-Nutzer in seiner Rezension. Mit durchschnittlich 4,2 Sternen bei den Bewertungen, kann sich das Burgerheart Bamberg im Google-Ranking sehen lassen. Ganz zentral in der Innenstadt, nahe dem Grünen Markt und der Regnitz, können Gäste ihre Burger in stylischem Ambiente genießen.

Wenn du dich selbst davon überzeugen möchtest, ob die Google-Rezensionen stimmen, verraten wir dir hier, wo du das Burgerheart Bamberg findest und wann du dort essen und trinken kannst.

Burgerheart Bamberg Öffnungszeiten: Sieben Tage die Woche frische Burger - auch als Take Away

Im Burgerheart Bamberg sind Gäste von Montag bis Sonntag und auch an Feiertagen willkommen. Wer lieber zuhause essen möchte, kann sich seine Speisen und Getränke auch als Take Away bestellen und abholen. Das sind die Öffnungszeiten des Burgerheart Bamberg:

Montag bis Donnerstag von 11.30 Uhr - 23 Uhr

Freitag & Samstag von 11.30 Uhr - 0 Uhr

Sonntag & an Feiertagen von 12 Uhr - 22 Uhr

Take Away gibt es zu diesen Zeiten:

Montag bis Donnestag von 11.30 Uhr - 23 Uhr

Freitag & Samstag von 11.30 Uhr - 0 Uhr

Sonntag & an Feiertagen von 12 Uhr - 22 Uhr

Reservieren kannst du beim Burgerheart Bamberg ganz einfach online auf der Website. Wir zeigen dir hier, wie genau das geht. Reservieren solltest du auf jeden Fall. Laut Google-Rezensionen ist vor allem am Wochenende ordentlich was los.

Leckere Burger vom Grill und saftige Fritten: Hier findest du das Burgerheart Bamberg

Das Burgerheart Bamberg liegt mitten in der Innenstadt - in der Langen Straße in Bamberg. Deshalb ist das Bamberger Restaurant auch ideal zu Fuß zu erreichen. Hier findest du das Lokal:

In den Google-Rezensionen freuen sich Gäste nicht nur über die Lage im Herzen von Bamberg, sondern vor allem über das Essen und den Service im Burgerheart Bamberg: "Dafür gibt es nur ein Wort: Fantastisch!!", schreibt eine besonders begeisterte Google-Userin. Zwar merken einige Nutzer längere Wartezeiten an, die meisten sagen aber "das Warten lohnt sich". Du willst dem Burgerheart Bamberg einen Besuch abstatten? Hier findest du das Restaurant:

Burgerheart Bamberg

Lange Straße 38-40

96047 Bamberg

Telefon: 0951 91728060

Website: www.bamberg.burgerheart.com

Speisekarte Burgerheart Bamberg: Beef Burger, Veggie Burger oder Salat - die Karte ist groß

Im Burgerheart Bamberg ist die Auswahl an Burgern geradezu riesig. Egal, ob du Rindfleisch auf deinem Brötchen magst oder lieber Hühnchen oder doch am allerliebsten zur Veggie-Variante greifst: Du wirst sicher den passenden Burger für deinen Geschmack finden. Dazu gibt es Pommes in unterschiedlichen Varianten oder Salate, für diejenigen, die doch eine gesunde Alternative suchen.

Wer es ausgefallener mag, kann auf die Special Burger zurückgreifen: Lust auf einen Mount Beeverest? Wirf einfach selbst einen Blick auf die große Speisekarte und überzeug dich selbst davon, ob das Richtige für dich dabei ist.

