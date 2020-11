SchmerldorfSibylle Müller beschreibt Bücherfalten als etwas Meditatives. Die Mittelschullehrerin hat mit ihrem außergewöhnlichen Hobby etwa vor zwei Jahren angefangen. Ende des Jahres 2018 erlebte sie eine persönliche Lebenskrise und hat sich dazu entschieden deshalb mehr auf ihr eigenes Wohlergehen achten. "Ich habe Bücher schon immer geliebt, jetzt verfalte ich sie eben noch und schaffe etwas neues", erzählt Müller.

Beim Bücherfalten wird jede einzelne Buchseite sorgfältig umgeknickt und in Form gebracht. Erst am Ende ergeben die gefalteten Seiten eine dreidimensionale Form oder einen Schriftzug. Drei bis sechs Stunden braucht Sibylle Müller, je nach Motiv. Durch Anleitungen im Internet hat sie gelernt, wie man Namen oder Bilder in ein Buch falten kann. Sie kann nur Bücher mit festem Einband verwenden und braucht mindestens 450 Seiten, damit ein Schriftzug entstehen kann. Auf den Inhalt der Bücher achtet sie nicht sonderlich.

Mehr als nur ein Hobby

"Anfangs habe ich meine Familie und Freunde beschenkt", sagt Müller. Als die reichlich versorgt waren, hat sie sich überlegt, wie sie anderen mit ihrer Freizeitbeschäftigung etwas Gutes tun kann. Wegen ihres persönlichen Bezugs zur Trauerarbeit vor allem im schulischen Bereich wollte sie die Kinder- und Jugendhospizarbeit des Hospizvereins Bamberg finanziell unterstützen.

Also hat sie ab Januar 2019 Aufträge aus der breiten Öffentlichkeit entgegengenommen und die Erlöse für das Kinderhospiz gesammelt. Insgesamt sind über das gesamte Jahr 2300 Euro zusammengekommen. Vor allem durch Mundpropaganda sind viele Kunden auf Müller aufmerksam geworden. Kontakt kann man mit ihr auf Facebook oder Whatsapp aufnehmen.

Für jeden Kunden faltet sie ein individuelles Motiv. "Ich unterhalte mich mit den Leuten und frage für welchen Anlass das Geschenk sein soll und versuche, etwas über die Persönlichkeit der zu beschenkenden Person herauszufinden. Danach kann ich meist abschätzen, wie ich die Motive am besten gestalten kann", sagt Müller. Der Dialog mit ihren Kunden bringt ihr Freude und ist ein wichtiger Teil des Prozesses für sie. "Ich würde auch so falten, deshalb lasse ich meine Kunden auch immer entscheiden, wie viel sie für das gefaltete Buch geben wollen", erzählt sie. Bis jetzt war sie von keiner der Spenden enttäuscht.

Im Jahr 2020 sammelt sie für den Wünschewagen Franken der ASB in Forchheim. Das Projekt fährt Schwerkranke und ihre Angehörigen zu einem Lieblingsort. Bis jetzt hat sie fast 2000 Euro für das ausschließlich durch Spenden finanzierte Projekt gesammelt.

Erfahrungen teilen

Eigentlich wollte sie auf dem Scheßlitzer Weihnachtsmarkt mit einem Stand Werbung für ihr Projekt machen. Da der Weihnachtsmarkt heuer nicht stattfinden kann, fehlt Müller ein Ort, um Kontakte zu knüpfen. "Ich hatte letztes Jahr schon einen Stand dort. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele neue Aufträge ich bekommen habe. Viel wichtiger war mir aber der Kontakt zu den Leuten, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Einige haben mir auch von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Hospiz berichtet", berichtet die Bücherfalterin. "Das war sehr bereichernd für mich."

Nächstes Jahr möchte sie wieder Spenden sammeln. Ihre Einnahmen im Jahr 2021 sollen dem SKF zugutekommen, vor allem für den Bereich "Hilfe in besonderen Lebenslagen".

Wer diese Weihnachten ein gefaltetes Buch verschenken oder im eigenen Haus aufstellen möchte, kann Müller unter https://www.facebook.com/BookcyclingForABetterWorld oder per Email unter mueller_sibylle@yahoo.de erreichen.