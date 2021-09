Brudermühle Bamberg : Ein echtes Traditionslokal inklusive Hotel

Das Hotel und Restaurant Brudermühle Bamberg ist ein waschechtes Traditionslokal in der Stadt. Geschichtlichen Aufzeichnungen zufolge wurde die Brudermühle erstmals 1314 urkundlich erwähnt. Im Google-Ranking zählt das Bamberger Restaurant zu den Top 10 der am meisten gesuchten Lokale der Stadt, neben Restaurants wie beispielsweise dem Eckerts Bamberg, dem Cocoon Bamberg oder auch dem Henrii Bamberg.

Brudermühle Bamberg: Essen, trinken und schlafen in einem echten Traditionshaus der Stadt

Je nach Jahreszeit bietet die Brudermühle Bamberg saisonale Köstlichkeiten auf der Speisekarte an. Neben einer üppigen Auswahl an Frühstücksgerichten, Mittag- und Abendessen, gibt es auch eine große Weinkarte. Wer traditionell fränkisches Essen möchte, der wird hier auf der Karte auf jeden Fall fündig.

Idyllisch liegt die Brudermühle Bamberg direkt an der Regnitz. So lässt sich beim Essen und Trinken ein wunderschöner Ausblick genießen.

"Fein gegessen bei netter Bedienung", heißt es beispielsweise in den Google-Rezensionen. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, dem verraten wir hier alles, was er für einen Besuch der Brudermühle Bamberg wissen muss.

Brudermühle Bamberg Öffnungszeiten: Täglich für Gäste geöffnet - vom Frühstück bis zum Abendessen

Hotel und Restaurant Brudermühle Bamberg sind täglich für Gäste geöffnet. Bis 21 Uhr können Besucher warme Speisen bestellen. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Bamberger Restaurants:

Täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr

Frühstück ab 8 Uhr

11.30 Uhr bis 21 Uhr durchgehend warme Speisen

24. und 25.12. geschlossen; das Hotel bleibt geöffnet

Vor dem Besuch bittet die Brudermühle Bamberg um telefonische Reservierung eines Tisches. Wie du das Traditionslokal am besten erreichst, verraten wir dir natürlich auch.

Urig, traditionell und direkt an der Regnitz: Hier findest du die Brudermühle Bamberg

Die Brudermühle Bamberg liegt wunderschön direkt an der Regnitz. Wer dem Bamberger Restaurant einen Besuch abstattet hat einen schönen Ausblick und bekommt echtes fränkische Flair zu spüren. Hier findest du die Brudermühle Bamberg:

Regionale Schmankerl und frische Wildgerichte: Die Speisekarte der Brudermühle Bamberg ist vielfältig und kommt bei Gästen gut an: "Das Essen wird schnell zubereitet und schmeckt hervorragend", heißt es in den Google-Rezensionen. Hier findest du Adresse und Kontaktdaten des Bamberger Restaurants:

Brudermühle Bamberg

Schranne 1

96049 Bamberg

Telefon: 0951 95522 0

Website: www.brudermuehle.de

Speisekarte Brudermühle Bamberg: Wöchentlich neu mit saisonalen Schmankerln aus der Region

In Hotel und Restaurant Brudermühle Bamberg setzt man bei Speisen auf Regionalität. Die Speisekarte wird deshalb wöchentlich aktualisiert und um neue saisonale Köstlichkeiten ergänzt. Wer der Brudermühle Bamberg einen Besuch abstattet, kann von klassischen Gerichten wie Rinderroulade über vegetarische Spezialitäten oder Fisch bis hin zum Dessertklassiker alles finden.

Neben einer großen Auswahl an verschiedensten Weinen und leckeren fränkischen Menüs, können Gäste auch zum Genuss-Frühstück ins Bamberger Restaurant kommen. Willst du selbst einen Blick auf die Karte werfen? Hier findest du sie.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.