Brose Bamberg hat seine Fans am Mittwochabend (26. Oktober 2022) gleich doppelt enttäuscht. Zum einen leistete sich der einstige Basketball-Serienmeister im Fiba Europe Cup eine enttäuschende Heimniederlage. Die Oberfranken verloren gegen Golden Eagle Ylli aus dem Kosovo mit 78:81. Für zusätzlichen Zorn aufseiten der Fans sorgte der Ausfall des Shutlleverkehrs zur Brose-Arena - beziehungsweise die diesbezügliche Kommunikation. "Zusammengefasst klappt grad gar nix", hält eine merklich enttäuschende Anhängerin auf Facebook fest.

Zum Frust über den anhaltenden sportlichen Misserfolg gesellt sich in den sozialen Medien Empörung hinsichtlich der Anreise. Normalerweise bringen Shuttlebusse die Basketball-Zuschauer zur Halle. Die Busse pendeln eine Stunde vor Spielbeginn und bis eine Stunde nach Spielende zwischen Brose-Arena und Innenstadt, heißt es auf der Webseite der Stadtwerke Bamberg. An den Park-&-Ride-Anlagen im Heinrichsdamm und an der Kronacher Straße können Fans ihr Auto kostenlos parken und ebenfalls den Shutlle nutzen.

Brose Bamberg entschuldigt sich für Shuttlebus-Ausfall - Fans reagieren teils mit Wut und Hohn

Auf den gewohnten Busshutlle warteten die Brose-Fans dieses Mal allerdings für nichts und wieder nichts. "Heute Abend sind die Shuttlebusse ausgefallen. Grund ist, dass unter einer Zuschaueranzahl von 2500 keine fahren. Wir entschuldigen uns bei allen, die vergeblich auf die Busse gewartet haben", teilt der Verein in einem knappen Facebook-Post am Mittwoch um 21.35 Uhr mit - und damit mehr als 90 Minuten nach dem Beginn des Basketball-Spiels.

"Danke, dann kann ich aufhören auf den Bus zu warten, und mich mit dem Auto auf dem Weg zur Halle machen", erklärt ein Mann sarkastisch. "Bin ich froh, dass die Kommunikation so super klappt." Ein anderer hält ebenfalls ironisch fest: "Danke für die zeitnahe Information." Die Verärgerung der Menschen ist im Kommentarbereich des Beitrags deutlich zu erkennen. "Hätte man auch früher kommunizieren können", kritisiert eine Frau. "Stand über eine halbe Stunde am ZOB und hab gewartet."

Ein anderer Nutzer erklärt indessen mit Blick auf die sportliche Talfahrt der einst so erfolgreichen Basketballer: "Die Shuttlebusse fallen nur manchmal aus. Euere Spieler schon seit Jahren."Ins gleiche Horn bläst ein anderer Fan. "Ohne Worte", schreibt er. "Jetzt fehlt nur noch Man of the Match. Wären Shuttlebusse gefahren, hätte ich den Busfahrer gewählt", bemerkt er mit beißendem Spott.

"Wurden selbst überrascht": Brose Bamberg bezieht Stellung - auch Stadtwerke äußern sich

Eine Frau fragt derweil berechtigterweise in die Runde: "Wie sieht es dann am Freitag mit Shuttle aus? Wann erfährt man, ob ein Bus fährt?" Die lakonische Antwort eines Mannes dazu: "Nach dem Spiel." In vielen Kommentaren ist die Verbitterung der Brose-Anhänger klar herauszulesen. "Schämt euch für eure Kommunikation! Auch an solchen Dingen sieht man, wie wichtig euch die Fans sind", moniert ein User in Richtung der Club-Verantwortlichen.



Gegenüber inFranken.de bezieht Brose Bamberg Stellung zu den Reaktionen der enttäuschten Anhängerschaft. "Wir wurden vom Ausbleiben der Shuttlebusse zum gestrigen Spieltag genauso überrascht wie die Fans. Wir hatten hierdurch keinerlei finanzielle Vorteile." Der Ausfall sei auf eine Misskommunikation zwischen der Brose-Arena und dem Verein zurückzuführen. "Wir können aber allen Fans zusichern, dass die Shuttlebusse ab sofort bei allen Spielen wieder zur gewohnten Zeit fahren werden", verspricht Vogt. Der Sprecher bittet im Namen von Club und Arena" für die entstandenen Unannehmlichkeiten" um Entschuldigung.

Der Einsatz des Shuttleverkehrs hängt indessen tatsächlich von der Zuschauerzahl der jeweiligen Veranstaltung ab, wie der Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, Jan Giersberg, gegenüber inFranken.de bestätigt. Doch woher weiß man vor dem Spiel, ob mehr oder weniger als 2500 Zuschauer kommen? "Diese Informationen kriegen wir immer sehr knapp vom Veranstalter beziehungsweise von der Brose-Arena", sagt Giersberg. "Wir selbst sind auch nur Dienstleister."

Brose-Geschäftsführer kritisiert Basketballer - "Es ist frustrierend"

Warum für das Spiel zwischen Brose Bamberg und Golden Eagle Ylli auf der Stadtwerke-Webseite ein Shuttle-Einsatz angezeigt worden war, ist unklar. Auch Giersberg spricht von einem Kommunikationsproblem der beteiligten Akteure. "Auch uns tut es natürlich leid für die Fans, dass sie an der Bushaltestelle gewartet haben", hält der Sprecher der Bamberger Stadtwerke fest. Entsprechende Prozesse sollen nun sicherstellen, dass die im Netz angekündigten Shuttlefahrten auch tatsächlich durchgeführt werden.

Hinsichtlich der sportlichen Situation beim einstigen Basketball-Serienmeister hat sich inzwischen auch die Clubspitze zu Wort gemeldet. "Es ist frustrierend, dass immer noch keine eigene Identität zu erkennen ist", wird Geschäftsführer Philipp Höhne in einer Stellungnahme zitiert. Er vermisst innerhalb der Mannschaft eine klare Führungsrolle. "Wir haben zu viele Spieler im Team, die aktuell nicht die Erwartungen erfüllen, die sie selbst an sich, die aber auch wir an sie haben", erklärt Höhne. Das Trainerteam sei deshalb gefordert, diese Spieler wieder "auf Kurs zu bringen" und entsprechende Anpassungen am Kader "schnellstmöglich" vorzunehmen.

Ebenfalls interessant: A3 im Kreis Bamberg wird voll gesperrt: Das müssen Autofahrer beachten