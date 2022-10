Grundstücksvergabe im Landkreis Bamberg: Gemeinde Breitengüßbach vergibt Bauplätze

Gemeinde vergibt "Am Schützenhaus II" : Die Grundstücke sind zwischen 381 und 519 Quadratmeter groß

In Breitengüßbach im Landkreis Bamberg vergibt die Gemeinde nun Bauplätze. Das Baugebiet "Am Schützenhaus II" liegt im Südosten von Breitengüßbach. Die Grundstücksvergabe erfolgt nach gemeindeeigenen Richtlinien und einem Punkteverfahren.

Update vom 31.10.2022: Neues Wohngebiet in Breitengüßbach - Gemeinde vergibt fünf Grundstücke

Der Gemeinderat habe in einer Sitzung Ende September Einzelheiten bezüglich der Vergabe der Bauplätze im Bebauungsplangebiet "Am Schützenhaus II" besprochen. Demnach vergebe die Gemeinde Breitengüßbach im Landkreis Bamberg fünf Grundstücke, welche 465, 453, 402, 381 und 519 Quadratmeter groß sein sollen. Der Quadratmeterpreis liege bei 120 Euro, die voraussichtlichen Erschließungs- und Nebenkosten betragen etwa 80 Euro pro Quadratmeter.

Die Bauplätze verfügen über einen Anschluss an das Fernwärmenetz, die jeweiligen Gründstückseigentümer müssten allerdings selbstständig einen Wäremeliefervertrag mit der N-ERGIE Nürnberg abschließen, so die Gemeinde Breitengüßbach. Nach jetzigem Stand sei ein Baubeginn ab Juli 2023 möglich, der Grundstücksverkauf solle nach der Eintragung im Grundbuch (Ende des I. Quartals 2023) erfolgen.

Die Gemeinde Breitengüßbach habe Richtlinien für die Grundstücksvergabe aufgestellt: Bewerber dürften beispielsweise keine "Eigentümer oder Miteigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstückes" sein. Auch die Finanzierbarkeit des Bauvorhabens müsse geprüft werden, weshalb Bewerber einen Finanzierungsplan vorlegen sollen.

Vergabe der Bauplätze nach einem Punktesystem

Die Grundstücksvergabe erfolge auf Basis eines Punktesystems, das sich an Ortsbezugs- und Sozialkriterien orientiere: Wie lange die Bewerber bereits in Breitengüßbach leben bzw. gelebt haben und auch dort arbeiten, spiele ebenso in die Vergabeentscheidung, wie die Tatsache, ob die Interessenten ein ortsansässiges Ehrenamt ausüben. Je weiter die Bewerber unter der Einkommensobergrenze (60.000 Euro für eine Person, 120.000 Euro für zwei Personen in den letzten drei Kalenderjahren) und der Vermögensobergrenze (200.000 Euro) liegen, desto mehr Punkte erhalten sie außerdem. Zu guter Letzt schließe das Punkteverfahren auch mit ein, ob die Bewerber Kinder haben und, ob die Antragsteller oder eine im Haushalt lebende Person eine Behinderung oder einen Pflegegrad aufweist.

Wer Interesse an einem der von der Gemeinde Breitengüßbach vergebenen Baugrundstücke hat, solle sich bis zum 16. Dezember 2022 bewerben. Dies ist über einen Bewerbungsbogen möglich, der fristgerecht mit allen Unterlagen bei der Gemeinde eingereicht werden müsse.

Erstmeldung vom 11.12.2021: Baugebiet in Breitengüßbach: Gemeinde vergibt Bauplätze nach Punktesystem

Die Grundstücke gehören teils der Gemeinde, teils der katholischen Kirche, großenteils auch Privatleuten. "Der Bebauungsplan ist rechtskräftig", sagt Neubauer. Er ist in Breitengüßbach für die Bauleitplanung verantwortlich. Die Gemeinde selbst vergibt nach derzeitigem Stand fünf oder sechs Bauplätze. Derzeit findet die Erschließung des neuen Wohngebiets statt.

Der Baubeginn ist bereits für Mitte kommenden Jahres vorgesehen. Im Juni oder Juli 2022 soll es losgehen. "Geplant ist, dass das Baugebiet bis Jahresende fertig ist", sagt der Geschäftsstellenleiter. Die einzelnen Grundstücke sind zwischen 400 und 600 Quadratmeter groß. In Hinblick auf die Preise orientiert sich die Gemeinde am sogenannten Bodenrichtwert. Dieser gibt Auskunft über den Wert eines Quadratmeters unbebauten Bodens. Neubauer zufolge liegt der Richtwert in Breitengüßbach derzeit bei rund 160 Euro.

Die gemeindeeigenen Bauplätze werden nach bestimmten Richtlinien vergeben - in Form eines Punktemodells. So haben einheimische Bewerber und Familien mit kleinen Kindern etwa höhere Chancen auf einen Bauplatz als Auswärtige oder Kinderlose. "Jeder, der bereits ein Eigenheim hat, fällt außerdem raus", sagt Breitengüßbachs Geschäftsstellenleiter. Die konkreten Kriterien für das Punktesystem werden laut Neubauer aktuell noch ausgearbeitet. Im Januar ist dann der Beschluss durch den Gemeinderat vorgesehen.

"Ich könnte aktuell jede Woche einen Bauplatz vergeben"

Im Anschluss daran sollen die Grundstücke nach und nach an neue Eigentümer vergeben werden. Auf der Warteliste stehen schon jetzt rund 60 Interessenten, berichtet Neubauer. Der Bedarf an Wohnraum ist laut seiner Schilderung immens. "Ich könnte aktuell jede Woche einen Bauplatz vergeben", sagt er. "Wir haben hier in Breitengüßbach eine sehr gute Infrastruktur." Die Nähe zu Bamberg und der A73 mache die Gemeinde für viele zusätzlich interessant.

Der Bebauungsplan zum Baugebiet "Am Schützenhaus II" ist auf der Webseite der Gemeinde Breitengüßbach

einsehbar.