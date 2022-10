Die Arbeiten zum Neubau der Brücke der A73 über die Bahnstrecke Nürnberg-Erfurt und die B4 südlich der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd laufen seit Frühjahr 2019. Am Donnerstag (13. Oktober 2022) hat die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung verkündet, dass die Verkehrsumlegung auf das neue Bauwerk in der Woche ab Montag (17. Oktober 2022) erfolge.

Die Gesamtkosten lägen bei 49,5 Millionen Euro und würden je zur Hälfte von der Deutschen Bahn AG und dem Bund als Straßenbaulastträger getragen.

Neue Brücke an A73 eingeweiht - Restarbeiten bis Sommer 2023 erwartet

Helmut Arndt, stellvertretender Leiter der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH, informierte hierzu direkt auf dem neuen Bauwerk: "Im Rahmen des viergleisigen Ausbaus der Bahnlinie Nürnberg - Erfurt wurde der Ersatzneubau mit einer größeren Durchfahrtsbreite erforderlich. In diesem Zuge konnte die neue Brücke, dem aktuellen Stand der Technik, etwas breiter und in zeitgemäßem Design ausgebaut werden."

Bis zum Sommer 2023 seien noch einige Restarbeiten im Umfeld des Brückenbauwerks wie Neuanbindung der B4 und Baustellenräumung notwendig, diese hätten aber keinen größeren Einfluss auf den fließenden Verkehr auf der Autobahn, berichtet die Niederlassung zum Schluss.