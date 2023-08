Breitengüßbach: Bereich der Zückshuter Straße ab Montag voll gesperrt - so wird umgeleitet

Wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet, werden vom 28.08. bis voraussichtlich 26.9.2023 in der Zückshuter Straße in Breitengüßbach (Kr BA 16) Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten durchgeführt.

Für die Dauer der gesamten Arbeiten ist eine Vollsperrung der Zückshuter Straße von der Kreuzung/Ortsmitte (B 4/Kr BA 16) bis zur Bahnbrücke erforderlich.

Die Umleitung für beide Richtungen wird über Unteroberndorf – Zapfendorf – Sassendorf – Hohengüßbach (B 4 – St 2197 – Kr BA 1 – Kr BA 6 – Kr BA 16) eingerichtet und dementsprechend beschildert.

Der Fußgängerverkehr wird aufrechterhalten.

Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung.