Ein junger Mann hat am späten Mittwochabend (02. August 2023) ein Auto in Zapfendorf beschädigt und ist anschließend von der Polizei in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden.

Bei der Durchsuchung am Donnerstag fanden Beamte der Kriminalpolizei Bamberg verschiedene Chemikalien und Laborausstattung in der Wohnung des Mannes. Ob es sich dabei um Utensilien für ein Drogenlabor handelt, ist nicht bekannt. Rauschgift wurde dabei jedoch nicht gefunden, bestätigte das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage. Trotzdem werden die Substanzen nun durch das Bayerische Landeskriminalamt untersucht und bestimmt.

