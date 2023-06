Bamberg vor 56 Minuten

Drohende Gefahr

Unwetter wütet in Bamberg: "Verängstigte Besucher" auf Altenburg gefangen - Feuerwehr rückt an

Ein kräftiges Unwetter in Bamberg löste ab dem späten Dienstagabend zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. Weil der Zufahrtsweg zur Altenburg blockiert war, mussten die Besucher vor Ort in ihrem Auto ausharren - in Angst.