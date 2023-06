Über Bamberg hat sich in der vergangenen Nacht ein gewaltiges Sommergewitter entladen. In der Nacht auf Mittwoch (21. Juni 2023) kam es hierbei auch zu Regenschauern. Nachhaltige Schäden zogen aber vor allem starke Sturmböen nach sich. Wie die Stadt Bamberg berichtet, habe das nächtliche Gewitter eine "Spur der Verwüstung" in den Bamberger Grünanlagen hinterlassen. Die Stadt ruft die Bevölkerung zu "erhöhter Wachsamkeit" in Hinblick auf potenzielle Gefahren auf.

"Gegen 23 Uhr kündeten die ersten Blitze das nahende Unheil an, kurz vor Mitternacht ging es dann los", schildert die Stadt den Verlauf des Unwetters. Das heftige Gewitter tobte demnach bis 2 Uhr nachts über Bamberg. Die Regenmengen seien überschaubar gewesen und hätten nur für eine kurze Entspannung gesorgt. Der Stadt zufolge habe der ausgetrocknete Boden einen Großteil der Wassermenge gar nicht aufnehmen können.

Bamberg: Nächtliches Gewitter sorgt für zahlreiche umgestürzte Bäume - Sturm zerstört Denkmal

"Gravierender waren jedoch die schweren Sturmböen, die Windstärke 8 erreichten und für teils schwere Schäden im Stadtgebiet sorgten", hält die Stadt in einer aktuellen Pressemitteilung fest. Die Auswirkungen dauern demnach noch länger an. "Wir sind momentan dabei, die Schäden aufzunehmen und mögliche Gefahren für die Bevölkerung zu beseitigen", heißt es am Mittwochmorgen aus der Grünanlagen-Abteilung von Bamberg Service. "Dies wird den gesamten Tag andauern, denn wir haben zahlreiche umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu verzeichnen."

Wie die Stadt weiter berichtet, zerstörten abgerissene Starkästen am Laurenziplatz sogar ein Denkmal: Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Sandstein-Kruzifix am südlichen Ende des Platzes wurde demnach komplett umgestürzt. "Mehrere große Bäume sind hier von einer Böe regelrecht zerfetzt worden", heißt es in der Mitteilung wörtlich.

Am größten sei die Gefahr durch umgestürzte Bäume und abgebrochene umherfliegende Äste gleichwohl im Bamberger Hain. "Allein im Botanischen Garten sind zwei größere Bäume umgestürzt, einer davon beschädigte dabei die historische Pergola."

"Tun unser Bestmögliches": Schäden werden beseitigt - Warnhinweis bis zum Wochenende

Die Gärtnerinnen und Gärtner von Bamberg Service seien nun im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um die betroffenen Bereiche zu sichern und die umgestürzten Gehölze zu beseitigen. Laut Stadtangaben kann es dadurch immer wieder zu Teilsperrungen der Wege kommen. "Wir tun unser Bestmögliches", heißt es aus dem Rathaus. "Da es sich aber um hunderte zu kontrollierende Bäume handelt, bitten wir die Bevölkerung zu ihrer eigenen Sicherheit um erhöhte Wachsamkeit." Dies betreffe auch Spiel- und Sportanlagen, die von einem größeren Baumbestand umgeben seien, so die dringende Bitte der Stadt.

Für die kommenden Tage sind demnach weitere schwere Unwetter gemeldet. Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs"), treten am Mittwoch einzelne Schauer oder Gewitter eher in der ersten Tageshälfte auf.

Weil mit weiteren Schäden zu rechnen sei, bestehe der Warnhinweis bis zum Wochenende, erklärt die Stadt Bamberg. Der Friedhofsbetrieb sei am Mittwoch indessen nicht beeinträchtigt. Weitere Nachrichten aus Bamberg und Umgebung findest du in unserem Lokalressort.