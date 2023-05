Laut einer Mitteilung der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, ist es am Dienstagfrüh, kurz nach 1 Uhr, in einem Tanzclub in der Sandstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Dem Bericht zufolge gab es zunächst ein Wortgefecht. Danach ist die Sache völlig aus dem Ruder gelaufen.

Wie die Polizei dazu schreibt, hätten in der Folge zwei Männer zunächst ein Opfer an den Haaren zogen, bevor es einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Doch Schluss war noch immer nicht. Auch ein Helfer bekam noch ein paar Schläge, ebenfalls ins Gesicht ab, bevor die Täter in Richtung Bamberger Dom flüchteten.

Opfer nach Schlägen leicht verletzt - Polizei mit erster Beschreibung der Täter

Die beiden Geschädigten zogen sich laut Angaben der Polizei Bamberg-Stadt leichte Verletzungen zu. Die beiden Täter trugen ein weißes Hemd beziehungsweise Poloshirt - einer davon hatte einen Vollbart.

