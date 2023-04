Ein 17-Jähriger hat am Freitagnachmittag (21. April) versucht, sich vor einer Polizeikontrolle zu drücken - aus Angst vor möglichen Mängeln an seinem Leichtkraftrad.

Eine Polizeistreife wollte den Jugendlichen am Würgauer Berg (Landkreis Bamberg) einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Polizei drückte der 17-Jährige auf das Gaspedal "und fuhr mit Höchstgeschwindigkeit davon", heißt es vonseiten der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

17-Jähriger flieht über Wiesen und Felder - aus Angst

Die Streife nahm die Verfolgung auf: mit Martinshorn, eingeschalteten Blaulicht und mehrfacher Ansprache über Außenlautsprecher fuhren die Beamten hinter dem 17-Jährigen her. Dennoch blieb der Kradfahrer nicht stehen - stattdessen flüchtete er "mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch eine Ortschaft und über Feld- und Wiesenwege".

Anschließend fuhr er über weitere Wiesen und Äcker und kam dabei beinahe zu Sturz. Die Polizei brach derweil die Verfolgung ab. Die Einsatzkräfte hatte sich allerdings das Kennzeichen des Motorrads notiert, obwohl der 17-Jährige während der Fahrt versuchte, es nach oben zu biegen.

Bei der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der flüchtige Fahrer der Sohn des Halters des Krads ist. Auf Nachfrage der Polizei gab der Jugendliche an, aus Angst vor vermeintlichen Fahrzeugmängeln an seinem "125er" geflohen zu sein. Auf den 17-Jährigen kommt nun unter anderen ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu. Ob das Fluchtfahrzeug tatsächlich Mängel aufwies, gab die Polizei nicht an.

Vorschaubild: © Arne Dedert/dpa