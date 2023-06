Geldautomat im Kreis Bamberg gesprengt: Bislang unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (27. Juni 2023) den Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Scheßlitz gesprengt. Zahlreiche Einsatzkräfte fahnden derzeit nach den Tätern, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet.

Ein Anwohner teilte kurz nach 3 Uhr einen lauten Knall in der Bankfiliale in der Straße "Anger" mit. Kurz zuvor machten sich Unbekannte an einem Geldautomaten in der Bank zu schaffen und sprengten diesen. Inwieweit die Täter Bargeld erbeuteten, sei laut Polizei aber noch nicht bekannt.

Sprengung eines Geldautomaten in Scheßlitz: Täter auf der Flucht

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten anschließend mindestens drei Personen mit einem dunklen Kombi und einem dunklen VW, Golf GTI, in unbekannte Richtung. Sogleich wurden zahlreiche Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber alarmiert und fahnden derzeit in Scheßlitz und Umgebung.

Personen, die in den Morgenstunden in Scheßlitz oder im näheren Umkreis etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, was mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sollen sich dringend über den Notruf 110 oder über jede andere Polizeidienststelle melden.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild