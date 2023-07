Ein Mofafahrer ist in Rambach frontal gegen ein eisernes Brückengeländer geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte, musste der 54-Jährige nach dem Unfall durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann geriet nach Polizeiangaben aufgrund seines Alkoholpegels von 0,68 Promille am Donnerstagabend (27. Juli 2023) auf die Gegenfahrbahn, bevor er an das Geländer prallte. Eine Anwohnerin wurde durch den lauten Schlag auf den Unfall aufmerksam und setzte umgehend einen Notruf ab.

An dem Mofa entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von etwa 1500 Euro.

