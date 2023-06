+++ Lagarde Bamberg: Sprengkommando rückt zu neuem Wohnviertel aus - Flaschen gefunden +++

In Bamberg läuft seit Donnerstagnachmittag (1. Juni 2023) ein größerer Einsatz. Nachdem bei Bauarbeiten im neuen Stadtviertel "Lagarde" mehrere Flaschen aufgefunden worden waren, wurden unter anderem Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst verständigt. Anders als zunächst über die Integrierte Leitstelle gemeldet, habe sich vor Ort jedoch kein Gasaustritt ereignet, erklärt eine Sprecherin der Polizei Bamberg-Stadt im Gespräch mit inFranken.de.

"Auf dem Gelände sind zuvor bereits öfter Sprengmittel gefunden worden", sagt die Polizeisprecherin. Auf dem Areal in Bamberg waren lange Zeit Streitkräfte der US-Army stationiert. Welchen Inhalt die insgesamt acht am Donnerstag entdeckten Flaschen aufweisen, ist gegenwärtig noch nicht zweifelsfrei geklärt. Das Sprengkommando habe die Behälter der Sprecherin zwar inzwischen geborgen, allerdings sei noch immer nicht klar, womit sie gefüllt sind.

Laut ersten Informationen vom Einsatzort handelt es sich womöglich um Bromaceton, eine farblose, stechend riechende Flüssigkeit. Sie wurde in der Vergangenheit etwa als Augenreizstoff in Tränengasen verwendet. "Derzeit laufen noch immer die Räumungsarbeiten", sagt die Polizeisprecherin am späten Nachmittag. Das Areal ist demzufolge teilweise abgesperrt. Neben den Einsatzkräften seien auch Vertreter des Umweltamts auf dem "Lagarde"-Gelände vor Ort.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.