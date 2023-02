Bamberg: Neue Wohnungen auf "Lagarde-Campus" offenbar äußerst populär

Das neue Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne in Bamberg findet offenkundig bei zahlreichen Menschen Anklang. Auf dem 20 Hektar großen Areal an der Zollnerstraße sollen langfristig rund 2400 Menschen ein neues Zuhause finden. Die ersten Mieter des jungen Viertels im Stadtosten sind bereits im vergangenen Jahr eingezogen. Nun stoßen augenscheinlich auch die aktuell vor Ort entstehenden "Sunshine Lofts" auf reges Interesse.

Lagarde Bamberg: Neue "Sunshine Lofts" stark nachgefragt - über 30 Reservierungen in nur wenigen Tagen

Im ersten Bauabschnitt der als "modern und lichtdurchflutet" beworbenen Immobilien werden 79 Eigentumswohnungen durch die Fürther P&P Group realisiert. Laut dem mittelfränkischen Immobilienunternehmen verfügt ein Großteil der 26 bis 87 Quadratmeter umfassenden Wohneinheiten über eine Terrasse mit Gartenanteil, Loggia oder über einen Balkon. In mehrere Bauphasen gegliedert, sind auf dem sogenannten "Lagarde-Campus" insgesamt 300 "Sunshine Lofts" geplant.

Der Kaufpreis des gegenwärtig teuersten Domizils beträgt laut Übersicht 418.000 Euro - inklusive Stellplatz 435.500 Euro. Die 73,7 Quadratmeter große 3-Zimmer-Wohnung liegt im Erdgeschoss und verfügt über eine Terrasse mit Garten. Eine Küche ist im Preis nicht enthalten. Die günstigste Einheit des ersten Bauabschnitts ist für 164.000 Euro zu haben - inklusive Stellplatz und Küche. Geboten wird eine ein Zimmer umfassende Dachgeschosswohnung mit 26,32 Quadratmetern.

Trotz der nicht gerade niedrigen Preise ist die Nachfrage nach den Objekten offenbar enorm. "Der bisherige Zuspruch bestätigt unseren Weg und übertrifft unsere Erwartungen sogar", wird Eva-Maria Zurek, COO der P&P Group, in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert. Die bereits eröffnete Musterwohnung stößt demnach auf großes Interesse. "Es liegen bereits wenige Tage nach Vertriebsstart mehr als 30 Reservierungen vor." Die Managerin des Immobilienunternehmens spricht mit Blick auf die in der Umsetzung befindlichen "Sunshine Lofts" von einer "hohen Nachfrage". Interessierte Käufer gibt es anscheinend bereits. "Wir sind gerade dabei, die ersten Verkäufe zu finalisieren", so Zurek. Das vorläufige Fazit des Unternehmens. "Der Vertrieb der Eigentumswohnungen hat bereits sehr erfolgreich gestartet."

Baubeginn der neuen Wohnungen naht - Fertigstellung der ersten "Sunshine Lofts" für Dezember 2024 geplant

Durch den Erhalt der historischen Bausubstanz erhielten die entstehenden Wohnungen "eine besondere Identität und Strahlkraft" - bewirbt der Fürther Immobilieninvestor seine "Sunshine Lofts". Die charakteristischen Backsteine der einstigen Lagarde-Kaserne bleiben demnach erhalten und werden in das Gebäudeensemble integriert. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen des ersten Vertriebsabschnitts sind unter anderem mit bodentiefen Fenstern, Fußbodenheizung und mit Balkonen oder Loggien ausgestattet. Die Erdgeschosswohnungen erhalten eine Terrasse mit Gartenanteil. "Im Rahmen der Realisierung entstehen auch öffentlich geförderte Wohnungen", teilt die P&P Group mit.

Das gesamte Vierteil an der Bamberger Zollnerstraße werde nach KfW-Effizienzhaus-55- und -70-Standard gebaut. Sämtliche Quartiersstraßen seien als verkehrsberuhigte Spielstraßen geplant, so das Unternehmen weiter. Das vorgesehene Energiekonzept wird vonseiten des Investors als "zukunftsorientiert" beschrieben. Der Bauträger setze diesbezüglich auf Erdwärme, durch Photovoltaik-Anlagen angetriebene Wärmepumpen sowie intelligentes Speichermanagement samt angeschlossenem Blockheizkraftwerk. Laut P&P Group würden auf diese Weise "rund 70 Prozent der benötigten Energie" direkt vor Ort gewonnen.

Der Baubeginn der Eigentumswohnungen erfolgt laut Angaben des Investors noch im ersten Quartal 2023 - sodass Ende 2024 die Übergabe der ersten "Sunshine Lofts" in Bambergs neuem Stadtviertel "Lagarde"stattfinden könne.

