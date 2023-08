Nachdem ein 17-Jähriger am Samstagabend (5. August 2023) einen 18-Jährigen in Burgebrach (Landkeis Bamberg) durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt hat, ermittelt die Kripo Bamberg wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen ihn. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg vom Sonntag hervor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg befinde sich der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft.



Laut Polizeiangaben befanden sich die beiden jungen Männer gegen 22 Uhr in einer größeren Personengruppe, als sie aus bislang unbekannter Ursache in Streit gerieten.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags in Burgebrach: 18-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige hierbei dem Älteren eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Unmittelbar danach habe er "ein Messer gezogen und mehrmals in Richtung Oberkörper seines Kontrahenten gestochen", so die Polizei. Der 18-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg nahmen vor Ort umgehend die Ermittlungen auf und führten umfassende Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Am Sonntagvormittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten gegen den jungen Mann. Polizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Bamberg und Staatsanwaltschaft Bamberg dauern derweil an.

Wie die Agentur News5 berichtet, die nach dem Vorfall vor Ort war, habe sich die Auseinandersetzung vor einer Spielothek in Burgebrach (Landkreis Bamberg) abgespielt. Eine Mitarbeiterin, die den Streit von ihrem Arbeitsplatz aus akustisch mitbekam, erklärte gegenüber der Agentur, dass dieser rund fünf Minuten gedauert habe. Gästen der Spielothek zufolge befindet sich gegenüber des Gebäudes eine Grünanlage, in der häufig Partys von Jugendlichen stattfinden.