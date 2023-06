Die Benachrichtigung einer inFranken.de-Leserin ließ aufhorchen: Sie sei mit ihrem Kind an einem Bamberger Spielplatz beim Kunigundendamm gewesen und dort von Zivilpolizisten angesprochen worden, sich vor Diebstählen in Acht zu nehmen.

Hintergrund des Ganzen: Die Frau hatte den Kinderwagen mitsamt ihrer Wertsachen wohl etwas zu weit von sich entfernt aufgestellt. Doch muss man aktuell am Kanal besonders auf der Hut sein? inFranken.de hat bei der Polizei Bamberg nachgefragt.

Bamberger Kunigundendamm im Sommer: Gibt es momentan mehr Diebstähle am Kanal?

"Es kann sein, dass gerade in den Sommermonaten mehr passiert", erklärt ein Sprecher der Polizei Bamberg-Stadt am Dienstag (13. Juni 2023). Zum Zwecke der Gefahrenabwehr leiste die Polizei regelmäßig Präventionsarbeit und spreche Bürger an, um diese aufzuklären. Beispielsweise informiere die Polizei vor allem ältere Menschen auch über die sogenannten "Callcenter-Betrüger" oder weise auf Achtsamkeit hin, wenn sie offene Taschen bemerke.

Aktuell gebe es am Gebiet um den Kanal in Bamberg allerdings keinen "Schwerpunkt", bei dem sich die Diebstähle bei Spielplätzen auf einmal gehäuft hätten. Zudem gibt der Polizeisprecher zu bedenken, dass man sich bei Unsicherheiten auch den Ausweis der Zivilpolizisten zeigen lassen sollte. Ob die Leserin tatsächlich von Zivilpolizisten gewarnt wurde, könne nicht nachgeprüft werden.