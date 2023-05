Eine Frau hat sich in der Nacht von Dienstag (2. Mai 2023) auf Mittwoch (3.) gegen 1 Uhr in einer Gaststätte in der Kleberstraße in Bamberg aufgehalten. Dort hat ihr ein unbekannter Mann an die Brust gefasst, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet.

Eine Freundin der Frau, die die Situation mitbekommen hatte, kam dieser zur Hilfe, aber wurde durch den Unbekannten an den Haaren zu Boden gezogen. Dabei ging auch die Brille der jungen Frau kaputt.

Frau in Bamberger Gaststätte belästigt - Unbekannter greift auch ihre Freundin an

Der Täter konnte danach allerdings unerkannt flüchten. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

