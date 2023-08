Telefonbetrüger haben am Dienstag (2. August 2023) eine 87-Jährige aus Bamberg dazu gebracht, ihnen einen fünfstelligen Geldbetrag zu überlassen. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hilfe bei den Ermittlungen.

Die Betrüger riefen die Rentnerin am gegen 10 Uhr an. Sie behaupteten, die Tochter der älteren Dame sei für einen schweren Verkehrsunfall verantwortlich. Um ihre Tochter vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren, müsse sie sofort eine Kaution von 30.000 Euro zahlen. Wenig später holte eine unbekannte Frau das Bargeld in der Straße "Burgheimer Lage" ab.

Betrugsmasche: Rentnerin aus Bamberg soll angebliche Kaution bezahlen

Nach Angaben des Opfers ist die Geldabholerin etwa 40 Jahre alt und zirka 1,60 Meter groß, hat schwarze, mittellange Haare und eine kräftige Statur. Während der Tat trug sie einen grauen Parka mit Kapuze.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen der Geldübergabe, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0951/9129491 zu melden.

