Einbruch zur Mittagszeit in Bamberg: Am Donnerstag (27. Juli 2023) sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Heinrichsdamm eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Zwischen 13.50 und 15.15 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung des Gebäudes ein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Als die Bewohnerin nach Hause kam, stellte sie fest, dass jemand am helllichten Tag in ihre Wohnung eingebrochen war und mehrere Schränke durchwühlt hatte. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Einbruch in Bamberger Wohnung: Polizei sucht nun Zeugen

Die Polizei fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Heinrichsdamms in Bamberg beobachtet? Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden. Erst einen Tag zuvor kam es zu einem Einbruch im Kreis Bamberg, bei dem die Diebe aber Beute mitgehen ließen.

