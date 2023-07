Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am Mittwochvormittag (26. Juli 2023) in Hallstadt gekommen. Zu den Tätern sind bislang keine Details bekannt.

Der Vorfall ereignete sich in der Johannesstraße: Die Diebe nutzten eine gekippte Terrassentür, um in das Innere des frei stehenden Einfamilienhauses zu gelangen, erläutert das Polizeipräsidium Oberfranken.

Einbrecher stehlen große Menge an Bargeld: Kriminalpolizei ermittelt

In den Wohnräumen durchwühlten die Einbrecher etliche Möbel und suchten offenbar nach Geld: Insgesamt erbeuteten sie Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall bereits aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Mittwochvormittag in der Johannesstraße nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

Im Zusammenhang zu dem Einbruch mahnt die Polizei deutlich zur Vorsicht: "Gekippte Türen und Fenster sind für Einbrecher als stünden sie offen! Schließen Sie vor dem Verlassen des Hauses alles komplett!", heißt es eindringlich in der Pressemitteilung.

