Tierischer Einsatz für die Polizei und Feuerwehr Bamberg. Am Montagnachmittag (15. Mai 2023) drohten mehrere Schwanbabys im Bereich der oberen Mühlbrücken in eine Kraftwerksturbine zu geraten.

Die Rettung gestaltete sich allerdings als schwierig, da die Küken über die zuerst angefahrene Seite nicht erreicht werden konnten. Deshalb mussten sich die Einsatzkräfte über alternative Wege Zugang zu den Jungtieren verschaffen, erklärte Christian Seitz von der Feuerwehr Bamberg.

Zwar war der Schwannachwuchs noch in der Lage selbstständig zu schwimmen, aber drohte in stärkerer Strömung immer wieder in den Bereich der Turbine getrieben zu werden. Erst als sich Feuerwehr und Polizei an neuralgischen Punkten postierten, gelang es ihnen, die Schwäne in die sicheren Bereiche des Gewässers abzudrängen. Dort konnten sie eingefangen und durch die Polizei an eine Tierauffangstation übergeben werden.

Feuerwehr und Wasserschutzpolizei retten vier Schwanenküken aus Fluss Lagebesprechung bei der Feuerwehr Bamberg: Die Rettung der Küken erwies sich als kompliziert. NEWS5 / Merzbach (NEWS5) +1 Bild

Zuvor war die Schwanfamilie über die Wehranlage gegangen, teilte Elmar Mackert von der Wasserschutzpolizei Bamberg mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte von dem Muttertier jedoch jede Spur. Lediglich die Babys schwammen alleine im Wasser. "Die Tiere sind wohlauf", berichtete Mackert nach der Rettung. Für ihn war die Rettung der vier Küken ein schöner Einsatz, auch wenn die Mutter bisher nicht gefunden wurde.