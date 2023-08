Gleich mehrere Diebstahldelikte ereigneten sich innerhalb eines Tages im Bamberger Stadtgebiet.

Am Donnerstagabend (24. August 2023) kam es zu gleich mehreren Fahrraddiebstählen. Gegen 21.45 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Dienststelle, der angab, zwei männliche Personen im Bereich Bahnhof/Brennerstraße dabei beobachtet zu haben, wie diese mithilfe von Bolzenschneider und anderem Werkzeug an dort abgesperrten Fahrrädern zu Gange waren.

Mehrere Fahrrad- und Ladendiebstähle in Bamberg

Laut Polizeiangaben bemerkten die Männer den Zeugen, der daraufhin "Angst bekam" und den Tatort verließ. Auch die Täter entfernten sich vom Ort des Geschehens. Dank einer genauen Täterbeschreibung gelang es im Rahmen einer Fahndung später, beide Männer ausfindig zu machen. Dabei wurden auch Fahrräder sichergestellt, die den Tätern nicht gehörten. Die Polizei Bamberg bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit zusätzlichen Hinweisen zu melden. Telefon: : 0951/9129-210.

Ebenfalls Zeugen werden im Fall eines 29-Jährigen gesucht, dessen E-Bike gestohlen wurde. Der Mann stellte sein Rad ebenfalls am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Austraße ab und befestigte es mit einem Textilschloss. Als er gegen 4 Uhr am Freitagmorgen (25. August) zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rad samt Schloss nicht mehr am Abstellort stand.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg weiterhin berichtet, wurden darüber hinaus im Verlauf des Tages Beamte ganze achtmal zu verschiedenen Ladendiebstählen in der Innenstadt gerufen. Alle Täter konnten hierbei gefasst werden und müssen sich nun verantworten. Die entwendeten Waren hatten einen Gesamtwert von rund 300 Euro.

Vorschaubild: © Friso Gentsch (dpa)