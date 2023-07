Wegen Bauarbeiten im Bankettbereich und an der Anschlussstelle Buttenheim ist die Auffahrt zur A73 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen dem 31. Juli 2023 und dem 04. August 2023 gesperrt.

Wie die nordbayerische Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, beginnt die Sperrung am kommenden Montag um 4 Uhr und soll spätestens nächsten Freitag um 6 Uhr enden. Die Anschlussstelle Buttenheim in Fahrtrichtung Bamberg ist von der Sperrung nicht betroffen und bleibt uneingeschränkt für die Verkehrsteilnehmer nutzbar. Ebenso ist eine Abfahrt von der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg jederzeit möglich. Nur in Richtung Nürnberg kann an der Anschlussstelle nicht auf den Frankenschnellweg aufgefahren werden.

Bauarbeiten bei der Anschlussstelle Buttenheim der A73 - Autofahrer sollen Umleitungen beachten

Autofahrer werden deshalb gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungen vor Ort zu beachten.

