Zu gleich zwei Unfällen kam es am Montagmittag (1. August 2023) auf der A73, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte.

In Fahrtrichtung Nürnberg war ein 52-jähriger Fahrer unterwegs und fuhr zunächst auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem Tanklaster. Auf Höhe Strullendorf entschied er sich zu einem Überholmanöver und wechselte auf den linken Fahrstreifen, ohne aber ausreichend in den Rückspiegel gesehen zu haben.

Unfälle auf A73 bei Bamberg: Auto übersehen

Hinter sich erkannte er dann plötzlich ein Auto, welches offenbar eine Vollbremsung tätigen musste, um nicht auf seinen Wagen aufzufahren. Dadurch erschrak der Autofahrer dermaßen, dass er seitlich gegen den Tanklaster fuhr. Die Beteiligten konnten danach sicher anhalten. Es wurde niemand verletzt und nur das Auto selbst beschädigt. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Montagnachmittag wollte der 19-jährige Autofahrer die A73 Richtung Suhl an der Ausfahrt Zapfendorf verlassen. Er fuhr jedoch in der Ausfahrtskurve viel zu schnell, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort wollte gerade die 45-jährige Fahrerin auf die Autobahn auffahren. Sie erkannte den vor ihr schleudernden Wagen und versuchte diesen noch auszuweichen, was ihr allerdings nicht mehr ganz gelang. Zumindest konnte sie so noch einen kompletten Frontalzusammenstoß vermeiden. Dennoch wurden beide Autos durch den Zusammenstoß stark beschädigt und auch die Fahrerin auch leicht verletzt. Sie kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

A73 im Kreis Bamberg - gleich mehrere Unfälle durch Fahrfehler

Beide Autos mussten abgeschleppt werden und der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Da der Mercedes mit einem Kran geborgen werden musste, zogen sich die Aufräumarbeiten hin und die Auffahrt war für etwa 90 Minuten gesperrt.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)