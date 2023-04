Auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Viereth-Trunstadt ist es am frühen Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben zufolge krachte ein Kleintransporter in einen Sattelzug. Ein 43-Jähriger und ein 20-Jähriger erlitten dabei teils mittelschwere Verletzungen.

Laut ersten Informationen der Polizei war ein 20-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf dem linken Fahrstreifen der A70 in Richtung Bamberg unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er auf Höhe Staffelbach in den rechten Fahrstreifen. Dort krachte er in das Heck eines Sattelzuges.

In den rechten Fahrstreifen geraten - Insassen von Kleintransporter bei Crash verletzt

Der 42-jährige Beifahrer des 20-Jährigen wurde im Kleintransporter eingeklemmt und musste ersten Angaben zufolge von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Fahrer selbst wurde nur leicht verletzt. Dennoch wurden beide zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges kam mit dem Schrecken davon.

Noch am Abend war die A70 wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Eltmann ausgeleitet. Laut der Polizei entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.