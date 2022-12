Die Polizei Bamberg sucht derzeit öffentlich nach dem 67-jährigen Hartmut Komber. Er gilt seit Heiligabend als vermisst.

Sein letzter bekannter Aufenthalt war im Landkreis Bamberg, im Bereich Bischberg.

Bei Bischberg verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Herr Komber wird wie folgt beschrieben: 1,82 Meter groß, kräftige Statur, kurzes graues Haar, kein Bart, Brillenträger. Er trug zuletzt eine blaue Jacke (siehe Bild). Näheres ist der Polizei nicht bekannt.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. Alternativ nimmt die örtliche Polizeidienststelle oder die Notrufzentrale der Polizei (110) Hinweise entgegen.

Wie NEWS5 mitteilt, habe ein Polizeihubschrauber bereits in der Nacht zum Sonntag (25. Dezember 2022) die Gegend um Bischberg abgesucht. Die Suche sei am ersten Weihnachtsfeiertag fortgesetzt worden. Am Nachmittag hätten mehrere Boote der DLRG und Wasserrettung sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei den Main zwischen Bischberg und Viereth-Trunstadt abgesucht. Bisher erfolglos.