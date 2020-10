Betrugsskandal:Handwerkskammer nennt neue Details

Für den Vizepräsidenten Matthias Graßmann steht es außer Frage: "Die Handwerkskammer befindet sich momentan in der größten Krise ihrer Existenz", sagte der Bamberger am Freitag bei einer Pressekonferenz im BTZ Bamberg , zu der die Kammer, nach dem Rücktritt ihres Präsidenten am Wochenende zuvor, eingeladen hatte.