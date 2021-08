Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag (26. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, beginnen am Freitag (27. August 2021) umfangreiche Bauarbeiten am Bamberger Bahnhof. Diese dauern aller Voraussicht nach bis zum 24. September 2021. Wie die Bahn erklärt, werden die Bahnsteige 2 und 4 jeweils auf 405 Meter verlängert, sodass sie auch als Fernverkehrsbahnsteige und längere ICEs nutzbar werden.

Mit dieser ersten bauvorbereitenden Maßnahme im Eisenbahnknoten Bamberg stellt die Bahn die Weichen für einen modernen, leistungsfähigen Hochgeschwindigkeitsverkehr, heißt es. Um die Bauzeit zu verkürzen, sollen die Bauarbeiten rund um die Uhr laufen, weshalb es zu Lärmbelästigungen kommen kann. "Die Deutsche Bahn bittet die Anwohner*innen um Verständnis für eventuelle Lärmbelästigungen durch Baulärm", heißt es in der Pressemitteilung. Ebenso kann es im Bereich der Baustellenzufahrten in der Brennerstraße und der Ludwigstraße zu kurzfristigen Verschmutzungen kommen.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef