Bislang Unbekannte hatten es Sonntagmorgen (28. November 2021) auf das Bargeld zweier Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn abgesehen, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Offenbar begannen sie ihren Beutezug zunächst im Raum Rattelsdorf im Landkreis Bamberg und fuhren anschließend nach Kronach.

Bamberg/Kronach: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten und entwenden erhebliche Summe Bargeld

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gingen die Diebe den Automaten am Bahngleis der Rattelsdorfer Haltestelle Ebing in einem Zeitraum zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr an und sprengten dessen Gehäuse. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile des Automaten komplett zerstört. Im Trümmerfeld gelangten die Unbekannten an die Geldscheine und Münzen - wohl Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Viel schlimmer fällt der Sachschaden am Fahrkartenautomat aus. Dieser dürfte sogar im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Diebe flüchteten anschließend unerkannt, offenbar jedoch in Richtung Kronach. Hier kam es eine Stunde später zu einem gleichgelagerten Fall am Bahnhof im Kronacher Gemeindeteil Neuses. Um 5.50 Uhr riss dort ein lauter Knall Anwohner neben den Bahngleisen aus dem Schlaf. Auch hier hatten es die Diebe auf einen Fahrkartenautomaten abgesehen, sprengten diesen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Die entwendete Geldsumme und der Sachschaden gleichen dem Fall aus Rattelsdorf. Die Unbekannten flüchteten anschließend offenbar mit einem Fahrzeug über den parallel zu den Gleisen verlaufenden Feldweg in Richtung Kronach.

In beiden Fällen führte zunächst die Bundespolizei die ersten Ermittlungen an den Tatörtlichkeiten. Aufgrund der Schwere der Delikte, dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie dem besonders schweren Fall des Diebstahls, für die eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr droht, verständigten sie zudem die Kriminalbeamten aus Bamberg und Coburg. Diese gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen gesucht: Polizei Bamberg und Coburg bitten um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rattelsdorfer Haltestation Ebing sowie der dortigen Zufahrtsstraßen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die zwischen 5 Uhr und 6 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kronacher Haltestation Neuses sowie der Zufahrtsstraßen, insbesondere der nahe gelegene Feldweg und die Bundesstraße B173, gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.