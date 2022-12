Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Jürgen Horn, Vorsitzender des Tierschutzvereins Bamberg e.V., haben im Rathaus Maxplatz einen neuen Vertrag unterzeichnet. "Der Tierschutz hat einen hohen und wichtigen Stellenwert. Die Stadt Bamberg legt Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Tierschutzverein", erklärte Starke laut einer Pressemitteilung bei der Vertragsunterzeichnung.

Für die Unterbringung von Fundtieren gewährte die Stadt Bamberg dem Tierschutzverein laut Vertrag aus dem Jahr 1997 eine jährliche Aufwandspauschale in Höhe von 17.896 Euro. Der neue und höhere Aufwendungsersatz beläuft sich bis 31. Dezember 2024 auf 45 Cent je Einwohner, vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2028 auf 50 Cent je Einwohner.

Die einvernehmlich vereinbarten Sätze bewegen sich in dem Rahmen, den auch andere kreisfreie Städte in Oberfranken bezahlen. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.