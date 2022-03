Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch die Bamberger Symphoniker. Über 20 Nationen, auch Russen und Ukrainer, musizieren hier gemeinsam, erklärt Intendant Marcus Rudolf Axt im Gespräch mit inFranken.de. Viele Musiker des Orchesters hätten daher den Wunsch, sich auf musikalische Weise zu äußern.

"Es ist unsere Bestimmung als Orchester, in diesen schwierigen Zeiten ein symphonisches Zeichen der Solidarität zu setzen und Hoffnung auf Frieden zu vermitteln", heißt es am Dienstag (8. März 2022) in einem Beitrag auf Facebook.

Bamberger Symphoniker: Konzerte sollen an Ukraine-Krieg erinnern

Zwei Russen und zwei Ukrainer seien Teil des Orchesters, schildert Axt. Sie seien derzeit erfüllt von Angst und Sorge. "Jeder von ihnen hat familiäre Verbindung in die Ukraine und hofft, dass sie in Sicherheit kommen."

Mit dem Chefdirigenten Jakub Hruša Conductor habe das Orchester das Stück "Prayer for the Ukraine" des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov aufgenommen. Das Video ist in dem Post zu sehen. "Silvestrov ist der bekannteste und wichtigste Komponist in der Ukraine", so Axt. Das Stück habe es eigentlich nur als Chorstück gegeben. Der ukrainische Cellist Eduard Resatsch aus dem Orchester, der auch komponiere, habe es aber für große Orchester arrangiert. "So haben wir eine Art Uraufführung eines Arrangements für Bamberg, was dadurch auch eine Bamberger Geschichte in der Solidarität mit der Ukraine hat", fasst der Intendant zusammen.

Online habe das Stück bereits Erfolg. "Es kommt an", erkenne der Intendant an den YouTube-Aufrufen. Doch nicht nur als Video soll das Stück zum Publikum gelangen: Das Orchester eröffnet in diesen Tagen Konzerte mit dem Friedensstück. Am Samstag (12. März 2022) solle es vor dem Konzert mit Musik von Gustav Mahler wieder zu hören sein. Eine Übersicht des Programms findet sich hier.

