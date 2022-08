Bamberger Sandkerwa 2022 : Sonntag im Zeichen der Tradition

Der Sonntag (28. August 2022) stand auf der Bamberger Sandkerwa wie gewohnt ganz im Zeichen des traditionellen Fischerstechens auf der Regnitz.

Wie inFranken.de bereits an anderer Stelle berichtete, lockte das traditionelle Fischerstechen in diesem Jahr rund 25 000 Zuschauer*innen an das Regnitzufer. Auch der angereiste bayerische Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich in seiner kurzen Ansprache sichtlich beeindruckt vom traditionsreichen Spektakel am Kerwa-Sonntag. Überschattet wurde das Event von zwei Verletzungen unter den Teilnehmenden.

